元AKBメンバー、ミニスカ衣装で美脚スラリ「アイドルオーラ全開」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/09】元AKB48の岡部麟が3月7日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装ショットを公開した。
【写真】29歳元AKB48「アイドルオーラ全開」美脚全開ミニスカ衣装姿
「第55回『日本農業賞表彰式・食と農 エールコンサート』出演させていただきました〜！」と報告した岡部は、その際に着用したウエストがチラリと見えるパフスリーブのトップスに美しい脚が際立つふわっとしたミニスカートの白い衣装姿を公開。
「受賞の場にお邪魔させていただく立場ではありましたが、こうしてOGとしてステージに呼んでいただき、がっつりAKBさせてもらいまして大変光栄、幸せでした とっても楽しかったです！先輩たちと一緒にライブできて嬉しかったです 衣装もみんなで白合わせだぁ〜！わーい！」とグループの先輩たちとAKB48の楽曲を3曲パフォーマンスした感想をつづり、一緒にパフォーマンスを行った大家志津香、河西智美、高城亜樹、増田有華との5ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「白衣装可愛すぎる」「スタイル抜群」「アイドルオーラ全開」「5ショットエモい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岡部麟、ミニスカ衣装ショット公開
◆岡部麟の投稿に反響
