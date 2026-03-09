飲酒運転で主演映画の公開が6年延期…韓国俳優、制作報告会で報道陣を前に頭を下げる

俳優ペ・ソンウが、自身の飲酒運転騒動について、頭を下げた。

3月9日、ソウル龍山（ヨンサン）区のCGV龍山アイパークモールにて、映画『最終捜査』（原題）の制作報告会が開催された。

【関連】ペ・ソンウ、飲酒運転時はどれくらい飲んでいた？

会場にはパク・チョルファン監督と、ペ・ソンウ、俳優チョン・ガラム、女優イ・ソム、俳優チョ・ハンチョル、ユン・ギョンホが出席した。

『最終捜査』は、片田舎へ左遷された刑事ジェヒョク（演者ペ・ソンウ）に訪れた人生最後の機会として、2人の容疑者が絡んだ殺人事件の真犯人を捕まえるため、新人刑事ジュンホ（演者チョン・ガラム）とソウルへ「最終捜査」に出る物語を描いた犯罪捜査劇だ。

（写真提供＝OSEN）ペ・ソンウ

同作は、当初2020年に公開予定であったが、同年11月にペ・ソンウが飲酒運転により自粛をしたため、長い間公開を待たなければならなかった。

これについて、ペ・ソンウは「まず、私の過ちによって不快な思いをさせたすべての方々に、改めて心からお詫び申し上げる。この映画を公開できるようになったことや、この場に立てるようになったことに深く感謝し、幸いだと考えている」とその場で立ち上がり、頭を下げた。

（写真提供＝OSEN）中央：謝罪するペ・ソンウ

続けて、「どうか監督やスタッフ、ほかの俳優の皆さんの労苦が、自分によって遮られないことを願う。最後まで最善を尽くす」と付け加えた。

なお、『最終捜査』は来る4月2日に韓国で公開予定だ。