上坂樹里、連続テレビ小説「風、薫る」半年間の撮影で顔つき変化「無意識だったので不思議な気持ちに」見上愛は医療従事者役に覚悟
【モデルプレス＝2026/03/09】女優の見上愛と上坂樹里が3月9日、都内で開催されたNHK連続テレビ小説「風、薫る」（3月30日スタート）第1週試写会見に脚本の吉澤智子氏、制作統括の松園武大氏とともに出席。撮影を経ての変化を明かした。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優「陶器のような美しさ」素肌際立つウェディングドレス姿
半年間ほど撮影をしての変化について、上坂は「直美として生活している時間が自分の軸になっているので、最初の頃に比べると、台本に書かれている直美の行動だったり、直美のセリフのその奥の部分まで自分と通じる部分があります。前よりもきっと『直美だったらこう言うだろうな』『こういう行動するだろうな』っていう動きが体に染み付いてきたと言いますか」と説明。さらに見上から「顔が変わったって言われたみたいな」と言われると、上坂は「ここ最近、髪型ももちろんそうなんですけど、顔つきが変わったねって言われることが多くて、そこは自分の中で無意識だったので不思議な気持ちになりました。それは直美を演じていく中できっと変わったものだと思うので、それは嬉しかったです」と笑顔を見せた。
同じ質問に見上は「私は、撮影に入る前にも医療従事者の方々のことはすごく考えて、もちろん感謝していましたけど、実際に自分たちが看護婦養成所に入ったり、実際に働き始めてからのシーンを撮る中で、本当に1つのミスも許されず、緊張感の中で『看護とは何か』『人としての正しさ』みたいなものを考えながら働くということが、ものすごいことだなと思うようになっていて、リスペクトがさらに増しました」とコメント。「その覚悟みたいなものを、余さずにちゃんと演じられるようにしなくてはいけないなという風に思います」と意気込んだ。
同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。見上が一ノ瀬りん、上坂が大家直美を演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆上坂樹里「風、薫る」撮影で顔つきに変化
◆2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」
