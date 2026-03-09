timelesz冠番組「タイムレスマン」プロデューサー、菊池風磨との約束明かす「必ず国民的番組に育て上げようと」メンバーの頑張りにスタッフも涙【フジテレビ改編説明会】
【モデルプレス＝2026/03/09】フジテレビは2026年3月9日、同局にて「フジテレビ4月編成説明会」を実施。timelesz（タイムレス）が出演するバラエティ番組「タイムレスマン」が、4月より全国ネット＆ゴールデンタイムに進出（毎週金曜21時58分〜22時52分）することについて、企画・プロデュースを行う蜜谷浩弥氏が期待をコメントした。
【写真】timeleszメンバー「破壊力すごい」と話題の金髪姿
2025年に始まった同番組は、同年におけるバラエティ番組TVer年間再生数トップに輝くなどの功績を残し、番組開始から1年半でゴールデン進出を果たした。蜜谷氏は「1年半ほど前、菊池風磨さんが中心になって新メンバーを立ち上げるプロジェクトが始まったときに、『メンバーが決まったらすぐに冠番組をやろう、必ず国民的番組に育て上げようと。約束から1年半でゴールデンへの切符を掴みましたが、本当の勝負はここからだと思います」と菊池との約束を明かした。
また、収録中のメンバーは「本当にとんでもない熱で毎回の収録に挑んでくれています」といい、「特に深夜の1回目の放送で、風磨が全員で腹筋を150回やるときに、誰もが無理だと思ったのですが、最後1人で全部やり遂げて、スタッフも全員泣いているみたいな異様な空気になって。本当に彼らの熱が伝わって、timeleszの番組をやるならもう絶対に当てないといけないと、全員そういう気持ちでおります」と話した。
4月期の改編テーマは「FUJI FUTURE UPDATE」。エンターテインメントの境界線が消え、いつでもどこでも好きなコンテンツと出会える時代に、フジテレビは「テレビ」という枠を超え、ボーダレスに新しい体験を届けるコンテンツカンパニーへと進化していく。また、コンテンツ戦略として「ヒートMAX」を掲げ、人の心を動かす「熱」を真ん中に置いたコンテンツづくりに挑戦していく。なお、4月期改編率は、全日で24.2％、ゴールデンで37.1%、プライムで40.6％となった。（modelpress編集部）
◆「タイムレスマン」プロデューサー、菊池風磨との約束明かす
◆フジテレビ、2026年4月期改編テーマは「FUJI FUTURE UPDATE」
