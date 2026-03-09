【酔いどれコング 工事現場で四次会】 3月10日～ 順次発売 価格：1回300円

「酔いどれコング 工事現場で四次会」

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「酔いどれコング 工事現場で四次会」を3月10日より順次発売する。価格は1回300円。

本商品は、酔っぱらったコングをかたどったカプセルトイ。大暴れする姿や聞き上手な姿など、さまざまな場面が表現されている。

「四次会も大暴れコング」「四次会も飲み過ぎコング」「四次会も聞き上手コング」「四次会は心優しいコング」「四次会もハイテンションコング」の全5種がラインナップされている。

「酔いどれコング 工事現場で四次会」ラインナップ

(C)tarlin international.,co.ltd