テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、ＷＢＣ・１次ラウンドＣ組で日本が４―３でオーストラリアを破り、３連勝を飾り１位通過で準々決勝進出を決めたことを報じた。

スタジオには元ヤクルト監督の古田敦也氏が出演。投手陣について「個人的には、一番よかったのは種市君だと思いますね」とロッテの種市篤暉投手を絶賛した。

種市は韓国、オーストラリア戦で連投し合計２回完全、５奪三振の圧巻投球となった。

種市のフォークボールについて古田氏は「普通、フォークボールってスポーンとかね、スッと落ちるとかっていうんですけど、この人は落差が大きいです。ガックンと落ちるんです。なかなかバッター捉えにくい」と絶賛した。

さらに「今、メジャーで活躍する千賀投手がお化けフォークって言われます。僕らの時代で言ったら佐々木大魔神です。大魔神がこんな大きな落差が投げたんで」とし「だから、彼がキーマンになって、この後、本当にいいところで抑えてくれて、もう種魔神とか言われるかもしれないですね」と解説していた。