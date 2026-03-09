【LIMEPIEシリーズ ユニコーンオーバーロード ヴァージニア】 2027年2月 発売予定 価格：6,600円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「LIMEPIEシリーズ ユニコーンオーバーロード ヴァージニア」を2027年2月に発売する。価格は6,600円。

本製品は、ゲーム「ユニコーンオーバーロード」に登場する「ヴァージニア」を、同社のフィギュアシリーズ「LIMEPIEシリーズ」で1/8スケールフィギュア化したもの。

手に取りやすい価格帯ながらも、剣や盾、鎧などの武具や、衣服に描かれたユニコーン、台座に描かれた紋章なども細やかに表現されている。

「LIMEPIEシリーズ ユニコーンオーバーロード ヴァージニア」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/8スケール サイズ：全高 約225mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)ATLUS. SEGA.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。