◆コーラルＳ・４歳上オープン・リステッド（３月１４日、阪神競馬場・ダート１４００メートル）

好メンバーが登録している一戦だが、ジャスティンアース（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）に期待したい。

ダートでは計６戦で、【２１２１】と安定感抜群。前走のオータムリーフＳで初めて５着と着外に沈んだが、道中は１、２着馬をマークするように追走したものの、２頭よりも外枠だったこともあり、終始外から運ぶ形に。さらに、勝負所で前の馬が下がってきたことで、４角から大外を回して早めに仕掛けるなど、枠順と不利に泣いたレースだった。それでも掲示板には粘り込んでおり、力は確かだ。

今回は約３か月半の休み明けとなるが、５日には重馬場だった栗東・ＣＷコースで全体６ハロンを８０秒２で駆け、ラスト２ハロンは１１秒５―１１秒４と抜群の動きだった。調教を終えた姿を見ると、すぐに息も入っていたように感じ、毛づやも良かった。阪神ダート１４００メートルは昨年３月の鳴門Ｓで２馬身差をつけ、オープン入りを決めた舞台。初戦から狙いたい存在だ。（松ケ下 純平）