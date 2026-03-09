「夢グループ」の石田重廣社長と歌手の保科有里が９日、都内の同社で会見し、ファミリーマートとのコラボレーション企画を発表した。

年間３３０本を全国各地で実施してきた「夢コンサート」のチケットが２月１日から全国のファミリーマートのマルチコピー機で発券できることになった。また今月１０日〜１６日まで約１万１０００店に設置されているデジタルサイネージ「Ｆａｍｉｌｙ Ｍａｒｔ Ｖｉｓｉｏｎ」で、２人が出演した今回のコラボレーションのＣＭが放映される。

夢グループが入る東京・護国寺のビルも１階にファミリーマートが出店されており「僕の栄養源はファミリーマートのおむすびです」と告白。「ファミリーマート（のＣＭ）でおむすびを食べてる人がいるの。体の大きいあの人が…！」と侍ジャパンの大谷翔平投手について言及し「ファミリーマートでおむすび食べてるの。ホームランとか、投げてくれてればいいのに。おむすび食べなくていいの！ 負けたくない」と笑わせた。

石田社長自身もかつて東北高校（宮城）で白球を追い、プロ野球選手を目指していた。やむを得ない事情で中退したが、昨年６月に“母校”の非常勤理事に就任。東北高は３年ぶり２１回目のセンバツ出場を決めている。１回戦は帝京長岡（新潟）と対戦するが「僕も応援団長として甲子園に行きます！」と宣言していた。