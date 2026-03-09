イヤホン音量の大切さに気付けるように…慶應大教授が明かすハイスペックな耳の秘密

ダンス発表会の大音量では振動を感じるのに、なぜ普段の会話では体は震えないのか。声や音に関する子どもの素朴な疑問に、あなたならどう答えるだろうか。

耳の「デコボコ」や、体内の小さな「骨」が果たす驚異の役割を知れば、それは単なる知識を超え、親子で楽しめる「最高の遊び」に変わる。

音声学の第一人者で、『日本語の秘密』や『絵本 うたうからだのふしぎ』（共著）などで知られ、音声学・言語学に新しい視点を与えている川原繁人氏（慶應義塾大学）が、近著『絵本 聞こえる！ うたうからだのふしぎ』を交えて、「親子で知りたい音声学」の奥深い世界にご案内します。

聞かれたら答えられない３つの「音」の謎

子育てあるある、その一。子どもをトントンして寝かしつけているとき。

「あと少しで眠りにつく！（けど、離れたら起きてしまう）」ときには、思わずイヤホンに手が伸びる。寝かしつけ最後の仕上げフェーズでは、大人は暇になるので、お気に入りのポッドキャストでも……。

しかし、静かな空間でイヤホンから音を聞いていると、改めて気になることがある。音がどの方向から聞こえてくるか、よくわからない。なんか頭の中で響いている感じ。でも、なぜこんな感覚になるのだろう？──こんな何気ない疑問をお子さんから聞かれた親御さんはいませんか？ 我が家はしょっちゅうです。

子育てあるある、その二。子どものダンス発表会に参加したときのこと。

スピーカーから大音量のBGMが流れてきた。こんなとき、振動を身体で感じることができる。そして、音は「空気の振動」であることが実感できる。しかし、同時に疑問も生じる──私たちの声も空気の振動であるはずなのに、なぜ、私たちの身体は、日常会話では振動を感じないのだろうか？

いや、普段の会話で、いちいち振動を感じてしまったら煩わしい。つまり、この疑問は次のように言い換えることができる──我々の耳は、身体で感じられないような微細な振動を、どのようにして「声」として感じとることができるのだろう？

最後に、こんな疑問。たとえば「あいうえお」の様な母音は、それぞれ別の周波数成分を持っている。高めの周波数をたくさん含んでいる母音もあれば、低めの周波数をたくさん含んでいる母音もある。

日本語のオノマトペにおいて、高い音は「きーん」と表現するが、実際に「い」は高い周波数成分が多く含まれている。低い音は「どーん」と表現するが、「お」は低い周波数成分が多く含まれている。でも、私たちは、どのようにして「音の周波数成分」を感知しているのだろうか？

これらの疑問を解き明かしていく学問を「音声学」という。とくに以上のような疑問は知覚音声学の領分だ。

精巧で精密な仕組みをもつ「耳」で音を聞き分けている

では音声学が解明してきた知見をもとに、上の疑問たちを紐解いていこう。

最初の疑問から。我々が、音がどこから来たかを探知するためには、まず左右に「耳」がついていることが大事。音が左右の耳に届く時間差があることで、音源方向の感知が可能になっている。

そして、耳についている「でこぼこ」も大切。これによって、音が乱反射し、これもやはり音源定位に重要。よって、「耳」を通さずイヤホンで音を聞くと、方向がそもそも感じられない。

さて、ここで「耳」と言ったが──そして、一般的には「耳」という表現で正解なのだが──私たちが普段「耳」という単語で指しているものは、正式には「外耳（がいじ）」という。前の段落で「耳」と表現したものも、正確には「外耳」である。

なぜかというと、「中耳（ちゅうじ）」も「内耳（ないじ）」も存在するので、音声学的には区別して考える必要があるからだ。外耳と中耳をつなぐのが鼓膜である。

では、「中耳」の役割を見ていこう。中耳は、３つの耳小骨（つち骨・きぬた骨・あぶみ骨）から構成されていて、それらが「てこ」のように動く。

また、「てこ」の原理に加えて、耳小骨が内耳の入り口に接している面積は、鼓膜に接している面積よりも、かなり狭い。つまり、耳小骨たちは、音の振動を広い面で受け止めて、狭い面に集中させて内耳に伝える。これによっても、音の強さが増幅される。

この仕組みを実感するために、自分の指で、鉛筆を両方の面から押してみよう。尖った面に触れている指のほうで痛みを感じるだろう。興味がある人は、お子さんと一緒に試してみてください（ただし尖りすぎた鉛筆にはご注意を!!）。耳小骨は、原理的に同じことをやっている。ひと言で言えば、中耳は「アンプ」の役割。

中耳のこれらの働きによって、音の強さは20倍以上にも増幅される。これが、第二の謎に対する答え。

声による空気の振動は、物理的には非常に弱い。実際に、会話で生じる圧力変化は、大気圧の100万分の１程度（か、それ以下）。しかし、「中耳というアンプ」を体内に持っている我々は、それを音声として心理的に知覚することができる。

中耳の機能はアンプだけではない。あまりに大きな音が耳に入ってきた際、耳小骨をつなぐ筋肉が素早く収縮することで、内耳を保護する働きもある。イヤホンから予想外に大きな音量が聞こえても、すぐに衝撃が和らぐのは、この機能のおかげである（とはいえ、あまり大きな音を聞き続けるのは、身体に良くないので、気をつけてください）。

歴史的に重要な数学の法則が「耳のなか」で起こっていた

最後に、内耳の話。内耳の中には有毛細胞という細胞が大量に並んでいる。この細胞は自身が揺れることで、「振動」を脳が理解できる「電気信号」に変換する働きをしている。しかも、それぞれの有毛細胞は、それぞれの周波数帯に専門化されている。

つまり「この有毛細胞が揺れたら、入ってきた音は、こういう周波数を持っている」ということを自動解析してくれるのだ。だからこそ、私たちは、どの音がどんな周波数を持っているかを知覚できる。

ここで歴史的なトリビア。少しだけ難しい話になるが、「全ての周期的な関数は、三角関数の合計で表すことができる」。フーリエ変換──19世紀に発見された、現代においても、もっとも大事な数学的な解析方法の一つ。当時の科学的知見を集結してたどり着いた数学定理。日本では、理系の大学生しか習わない内容。

しかし、のちに人間の内耳はフーリエ変換をおこなうシステムを内蔵していることが判明した!! フーリエ変換は、「科学的に発見」されるずっと前から、人間の耳の中で起こっていたことなのだ。

ここまでで、我々の耳の作りの精巧さが伝わったのであれば、幸いだ。そして、ここに音声学の魅力がある。我々は、なんと素晴らしく精密な仕組みを内蔵しているのだろうか。

でこぼこを持った左右の耳のおかげで、私たちは、音がどこから来たかを感知できる。耳小骨のおかげで、肌では感じられないような振動を音として知覚することができる。そして、内耳はフーリエ変換を自動的におこなってくれている。自分の身体に、これほど精巧な仕組みがあると知れば、それだけで、誇らしい気持ちになる。

本記事では「聞く」に焦点を当てたが、「うたう」側のメカニズムも興味深い。声は、息と声帯と口の共同作業で生まれる。肺は空気をためるタンク、声帯は振動するリード、口や鼻は響きを作る楽器の胴体のようなもの。歌が得意な子も、まだ音程がふらつく子も、みんな体の中に楽器を持っている。

「音声学」を知ると、日常の「なぜ？」が「面白さ」に変わる

親が音声学を知るメリットは少なくない。まず、子どもの「なんで？」を「面白い！」に変えられる。イヤホン、発表会のスピーカー、歌、読み聞かせ──日常の場面場面がそのまま小さな理科室に。また、声や耳を「当たり前」にしない視点が手に入る。

さらに、音声学の視点は「できない」を責めるのではなく、「今どこが育っている途中か」を一緒に観察する姿勢をくれる。たとえば、発音の間違いを責めるのではなく、「どう動かすと出るかな？」という実験に変えられる。

耳の仕組みを知ると、イヤホンの音量の大切さにも自然と目が向き、家族の耳を守る選択肢も増える。

その入り口として制作したのが、音声学者である私と、歌手の北山陽一さんが４年以上のコラボを経て出版した、絵本『絵本 うたうからだのふしぎ』と『絵本 聞こえる！ うたうからだのふしぎ』だ。

前者は「どうやって声が出る？」を、後者は「どうやって声が聞こえる？」を、図解とストーリーで子どもにも届く言葉で、紐解いていく。

これらの絵本の読み聞かせは、楽しい理科の授業！ 歌や滑舌の悩みの解消につながるかも!? 山寺宏一さんが言う「声遊（せいゆう）」の発想も背中を押してくれる。スマホで遊ぶのも悪くないけれど、最高の遊び道具はすでに体の中にあるんだよ。

読み終えたあと、子どもが耳を触って「ここがアンプなんだよね？」と得意げに言ったら大成功。親子で小さな実験をして笑い合ったり、次にイヤホンをつけたとき「音って左右の耳で聞いてるんだ」と思い出したり。そんな発見が、好奇心の火種になる。

