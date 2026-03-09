９日、取材を受ける全人代代表。（北京＝新華社記者／傅天）

【新華社北京3月9日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は9日、北京の人民大会堂で、代表がメディアの質問に答える特設スペース「代表通路」の2回目の取材活動が行われた。

９日、取材を受ける全人代代表の倪迪（げい・てき）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）

９日、取材を受ける全人代代表の柳江（りゅう・こう）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）

９日、取材を受ける全人代代表。（北京＝新華社記者／傅天）

９日、取材を受ける全人代代表の黄花春（こう・かしゅん）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）

９日、取材を受ける全人代代表の李長東（り・ちょうとう）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）

９日、取材を受ける全人代代表。（北京＝新華社記者／傅天）

９日、取材を受ける全人代代表の顧雪（こ・せつ）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）

９日、取材を受ける全人代代表の周蒞（しゅう・き）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）

９日、「代表通路」で取材する記者ら。（北京＝新華社記者／金立旺）

９日、「代表通路」で取材する記者ら。（北京＝新華社記者／李鑫）