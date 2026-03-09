お笑い芸人・ゆってぃ（49）が、8日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。自身が受けた不妊治療での体験を語った。

同番組の「熱血授業」には、番組MCの予備校講師でタレント・林修の妻で産婦人科医の裕子さんが登場。様々な事情や配慮から、当事者が不妊治療中であることを公表しづらく、情報交換が容易でない現状を伝えた。

スタジオで見守った2児の母でもある歌手でタレント・早見優は「今の時代は情報がありすぎて、どの情報を頼っていいのか分からない」と打ち明けた。

また24年4月に俳優の岩田玲と結婚した元AKBでタレントの大家志津香は「YouTubeとかでも、一般の方が自分の経験をもとに発信されてるので、正しいかどうかが分からない」といい、「友だちとかに妊活のことを聞くのも、あんまり聞かないほうがいいのかなって聞きづらい」と嘆いた。

ゆってぃは、22年にグラビアアイドルの石川あんなと結婚し、流産や不妊治療を経て昨年第1子を授かった。不妊治療について「自分の中では“病院にかかる”っていうイメージ」と、当初はネガティブにとらえていたことを告白。「だから、“ああそうか、ついにここまで来たか”」と思っていたと振り返った。

しかし第1子が誕生後、楽屋で芸人仲間から「お子さん生まれたんですよね、おめでとうございます」と声を掛けられた。その流れで「“不妊治療をしてさ〜”なんて軽く言うと、“え、うちも”“うちも”って半分ぐらいは、不妊治療をしてる方が多かったりする」と意外な反応があったことを明かしていた。