◇第6回WBC1次ラウンドB組 メキシコ16―0（6回コールド）ブラジル（2026年3月8日 ヒューストン）

ソフトバンクの育成左腕でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）メキシコ代表のアレクサンダー・アルメンタ投手（21）がブラジル戦で代表初登板。1回を2安打無失点の好投で、チームのコールド勝利に貢献した。

12―0の6回から3番手として登板。先頭のカルバーリョを97.8マイル（約157.4キロ）直球で空振り三振。1死一塁からは4番・ゴメスを96.2マイル（約154.8キロ）直球で空振り三振に仕留めた。阪神で通訳を務める伊藤ヴィットルに右前打を許し、2死一、三塁のピンチを招いたが、ホジョを97.6マイル（約157.0キロ）直球で空振り三振。直球の最速は98.9マイル（約159.1キロ）で、アウトはすべて空振り三振で奪うなど豊かな素質を見せつけた。

ソフトバンクの一員として、2月23日の侍ジャパン壮行試合に出場。4番手として登板し、2回1安打無失点、3つの三振を奪うなど万全の調整で臨んだ大会だった。

ソフトバンクと育成契約を結び、今季で5年目となる大器の好投に、ネットも沸騰。「とんでもない左投手だな」「育成選手とは思えないんだが」「後2年したら絶対MLBに取られるやん」「日本にいると思うとやばすぎる」など称賛の声が集まり、同時に左腕から安打を放った伊藤ヴィットルに対しても「阪神通訳の勝利。すげ」「アルメンタからヒット打ってるのすご」などの声が集まった。