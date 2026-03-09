ダイハツ・トヨタとの共同開発モデル

2026年3月9日、スズキは同社初の軽商用BEV（バッテリーEV：電気自動車）の新型「eエブリイ」を発表しました。同日より発売します。

新型eエブリイは、スズキ、ダイハツ、トヨタの3社で共同開発したBEVシステムを搭載した軽商用バンの電気自動車モデルです。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの新たな“軽”商用バン「新型eエブリイ」です！ 画像で見る（30枚以上）

軽バンとしての使い勝手の良さはそのままに、BEVならではの静かで力強い走りを実現したモデルで、スズキでは「クルマの電気を外部に供給する機能も備え､停電発生時など、非常時に地域社会へ貢献できるモデルとして提案する」としています。

駆動用バッテリーは大容量の36.6kWhを搭載し、一充電走行距離257km（WLTCモード）と、日常や仕事での使用に十分な能力を確保しました。

また、安全性が高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しているのも特徴です。

モーター、インバーター、トランスアクスルを一体型にした「eAxle（イーアクスル）」を搭載し、軽ターボ以上のトルクを発揮し、力強い走りを実現するとともに、停車時、加速時ともに高い静粛性を実現します。

駆動用バッテリーを床下に配置し低重心となったことにより、段差通過時などの衝撃が低減したといいます。

荷室は最大積載量350kgを確保し、エンジン車の軽バンと変わらない広々とした荷室空間を備えます。

運転席には、視認性の高い「7インチTFTカラー液晶メーター」を装備したほか、オーバーヘッドシェルフやセンターコンソールトレーなど収納スペースを多数用意し、ドライバーの働きやすさをサポートします。

安全面においても、衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術「スマートアシスト」を標準装備します。

また明るい光を放つLEDヘッドランプを標準装備し、「ADB（アダプティブドライビングビーム）」や「サイドビューランプ」を搭載し、夜間の視認性を確保します。

加えて、荷物積載時や夜間の後方視界をサポートする「デジタルルームミラー」などをメーカーオプション設定し、予防安全性能も充実させました。

グレードは「2シーター」と「4シーター」の2タイプ（ともに2WD）を設定し、車体色は全3色を用意します。

価格（消費税込み）は、314万6000円から323万4000円までです。

なお令和7年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象で、補助交付金額は全グレード56万2000円となります（2026年3月31日までの届出が対象）。