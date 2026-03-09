原付専門店による原付ライダーのための原付専門チャンネル「げんチャんねる」（原付ガール・ちょこみ／カメラマン・しゃちょう）が3月5日、最新の動画を公開。ワークマンのリカバリーウェア「メディヒール」シリーズの最新アイテムをレビューした。

近年で話題になることが増えた、着るだけで疲労回復等の効果が期待できるという「リカバリーウェア」。今回はその愛用者だというちょこみが、チャンネルではお馴染みの東京国際フォーラムで開催されたワークマンの新作展示会を訪れた。お目当てはもちろん「メディヒール」の最新作だ。

冒頭、社長がリカバリーウェア懐疑派の意見を代弁し、「ほぼほぼプラシーボ効果ですよね。物価高のご時世、効果があるかどうかわからないものに大金ははたけない」一言。これに対して、ちょこみは「庶民の味方・ワークマンならリカバリーウェアも激安」と、価格の優位性を強調した。1000円台から変えて評判も上々とのこと、疲れ気味の人は試す価値がありそうだ、というところで、実際に新作を見にいくことに。

さっそく2026年春夏物のリカバリーウェアを紹介していくふたり。デザインや素材もさまざまで、シチュエーションによって気回せそうなバリエーションがある。93％のユーザーが「おすすめしたい」と答えるなど評判は上々のようだが、果たしてどんな仕組みで疲れがとれるのか。簡単には、血流をよくする効果があり、そのことで冷えの改善、肩こり・首こり・腰の重さなどの改善、むくみが引きやすくなり、結果として疲労回復が早くなるのだという。展示会には血流測定を行うブースがあり、メディヒールの着用（ブースでは生地を手に当てる）前後でデータを取り、目に見えて血の流れが速くなっている様子が伝えられた。

メディヒールデビューを考えている人におすすめの着こなし（疲労回復セット）も紹介して、動画は終了。いわゆる「商品紹介動画」で宣伝っぽさはあるものの、ふたりの掛け合いが面白く「楽しめた」「メディヒールがほしくなった」との声が寄せられている。ちょこみの説明にあったように、実際に安価で購入できるので、話題のリカバリーウェアを試してみたいと考えている人は、動画を参考にワークマンに足を運んでみてもいいかもしれない。

（文＝向原康太）