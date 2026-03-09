【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】迷惑かけたこと反省した？忙しくなった義母＜第17話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第17話 おとなしくなった義母
【編集部コメント】
無事に親子3人で入学式に出席できて良かったですね！ スミレさんに対し、お義母さんの暴走をお義父さんとシュンさんがあらためて謝ってくれました。一方のお義母さんは、何やら忙しそうにしているとのこと。義実家に行っても不在でした。ただ、お義母さんがこのまま引き下がるわけはない……。スミレさんはそんな不安に駆られてしまうようです。そんな心配は無用……ですよね？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
