竹田麗央が5位で1300万円獲得 米デビュー原英莉花の“初任給”は？
＜ブルーベイLPGA 最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの中国大会では、トータル11アンダーまで伸ばしたイ・ミヒャン（韓国）が9年ぶりVを達成。優勝賞金39万ドル（約6190万円）をつかみ取った。
日本勢では、連覇を狙った竹田麗央が優勝戦線で奮闘。トータル7アンダー・5位タイに入り、8万3931ドル（約1330万円）を獲得した。米デビュー戦ながらトップ10入り（10位タイ）を果たした原英莉花は、5万1145ドル（約810万円）をゲット。うれしい“初任給”となった。古江彩佳は15位タイで3万8118ドル（約600万円）を獲得。今季初戦の渋野日向子は50位タイの賞金8275ドル（約130万円）を手にした。【日本勢の順位と獲得賞金】5位：竹田麗央（約1330万円）10位：原英莉花（約810万円）15位：古江彩佳（約600万円）33位：笹生優花（約270万円）33位：西村優菜（約270万円）50位：渋野日向子（約130万円）50位：櫻井心那（約130万円）
