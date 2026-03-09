フジテレビ、朝の帯番組は『めざましテレビ』→『ノンストップ！』に 『サン！シャイン』後番組は置かず
フジテレビは9日、同局内で『FUJI FUTURE UPDATE コンテンツラインナップ発表会2026春』を開催。27日で放送終了する朝のニュース番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）の後枠について新たな番組は設けず、現在放送中の『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）と『ノンストップ！』（月〜金 前9：50）の放送時間を拡大すると発表した。
【画像】フジテレビの新番組がギュッと公開
『めざましテレビ』は現在、午前5時25分から同8時14分まで放送されていがるが、午前9時00分まで拡大。その後、『ノンストップ！』を続けて放送する。コンテンツ投資戦略局の赤池洋文編成管理部長は、今回の改変について「もちろん新番組を置くことなども検討した」と前置きした上で、25年4月から8時14分まで拡大している『めざましテレビ』が好調な結果を生んでいることや、『ノンストップ！』も長年愛されている番組として、今回の番組改編を決定したと説明した。
同局は、改編のキャッチフレーズに「ヒートMAX −人の心を動かす『熱』が、新しい広がりを生む」を掲げ、改編率は全日24.2%、ゴールデン帯37.1％、プライム帯40.6％となった。
