大丸梅田店、B2食品フロアを一定期間営業休止へ 売り尽くし『ありがとうセール』概要発表【商品例の一覧】
大規模改装中の大丸梅田店（大阪市北区）は9日、地下食品フロアのリニューアルに向けて、地2階食品フロアを一定期間営業休止するとし、3月11日より売り尽くし企画『ありがとうセール』を開催すると発表した。
【写真多数】大丸梅田店 地下2階「食品フロア」売り尽くし…お買い得な品々
地2階の食品フロアは、食品や菓子、酒類などを多数取り扱い、大阪で愛されてきた。売場クローズ前の感謝セールでは、お買い得価格で提供する。
担当者は「長年ご利用いただいたお客様への感謝を込めて開催するセールです。多くのお客様に支えられてきた売場だからこそ、最後まで楽しんでいただける機会になればと思っています」と呼びかけ。
大丸梅田店の地下食品フロアは段階的にリニューアルが進められている。「今後、地2階フロアは新たな魅力を備えた食品フロアとして生まれ変わる予定です。詳細については、今後改めてお知らせいたします」とする。
■「ありがとうセール」概要
会期：2026年３月11日（水）〜4月15日（水）
第1弾：ありがとうセール 3月11日（水）〜24日（火）
第2弾：ありがとうセール 3月25日（水）〜4月15日（水）
場所：大丸梅田店 地2階食品フロア
商品一例
第1弾 ありがとうセール
・グローサリー アスザックフーズ 厳選具材のお吸い物セット8食 税込880円
・和洋酒 直輸入ワイン 在庫処分価格 店頭表示価格から30％オフなど
・グローサリー 「トノハタ」紀州南高梅つぶれ梅はちみつ味 塩分3％（400g）税込1080円
・キョーワズコーヒー レギュラーコーヒー3点セットお楽しみ袋 税込2430円 ※なくなり次第終了
・ラクシュミー 「極上はちみつ紅茶10袋入り」税込900円
3月11日（水）から税込1500円以上購入者に極上はちみつ紅茶2袋入を1セットプレゼント。
・グローサリー 「大東製糖」素焚糖（限定100個）税込336円
・グローサリー 「築野食品」国産こめ油（限定30個）税込1027円
・グローサリー 「MCC」カレー詰め合わせ（限定50個）税込1188円
・グローサリー 「新宿中村屋」ミニカリー6個セット（限定50個）税込1080円
・グローサリー 「にんべん」本枯鰹節物語（限定50個）税込1350円
・紀ノ国屋 ティラミスチョコレート アソートメント（200g）税込1080円
森永製菓 お菓子お買い得セール 3月11日（水）〜24日（火）
・おっとっと うすしお味（5袋入）税込230円
・大粒ラムネ 税込100円
・森永製菓 キョロちゃんお菓子詰め合わせお楽しみ袋 税込600円、税込1200円
エビス商会 北の珍味お買い得セール 3月18日（水）〜24日（火）
・一夜干しさきいか（70g）税込1080円
・エビス商会 やわらかくんさき（100g）、鮭とばソフト（60g）、焼貝ひも（120g）各税込1080円
※掲載商品は一例
※いずれも数に限りあり
※天候不良・入荷状況など事情により内容・販売価格・販売時間などが変更になる場合あり
※販売中止・入荷がない場合あり
