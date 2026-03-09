chay「パンチくんに会いに行ってきた」 話題の子ザル・パンチくん＆飼育員のほほ笑ましい“瞬間”に反響「可愛すぎますね」
シンガー・ソングライターでモデルのchay（35）が8日、自身のインスタグラムを更新。千葉県・市川市動植物園で話題を集めるニホンザル・“パンチくん”ことパンチに会いに行ったことを報告し、愛らしい動画を公開した。
【動画】「ご飯よりもお兄さん」chayが撮影したパンチくん＆飼育員のほほ笑ましい“瞬間”
chayは「パンチくんに会いに行ってきた がんばれパンチくん」とコメントし、餌を配りに来た飼育員へ駆け寄るパンチくんの姿や、飼育員から手渡しで餌をもらう姿などほほ笑ましいいやり取りを披露している。
動画には、ほかにも、飼育員にしがみつくパンチくんを離そうと、母親代わりのぬいぐるみ“オランママ”の周りに餌を置いて気を引こうとする場面が映っていた。しかし、そんな飼育員の工夫も効果なく、大好きな飼育員のもとへ駆け寄る姿が鮮明に捉えられている。
この投稿に、コメント欄には「可愛すぎますね」「ご飯よりもお兄さんが良いんだよね」「愛情を深く感じます」「頑張ってるねパンチくん」などの反響が集まっていた。
