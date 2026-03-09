フジテレビは9日、東京台場の同局で4月改編「フジテレビ アップデート−コンテンツラインナップ発表会 2026 春−」を開いた。

「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）が終了する朝の情報番組は、30日から「めざましテレビ」を月〜金曜の午前5時25分から同9時まで放送。「ノンストップ！」を月〜金曜の同9時から同11時30分とし、一部地域を除く全国ネットに拡大する。

赤池洋文コンテンツ投資戦略局編成管理部長は「新しい改編をさせていただくのに新番組も考えましたが、『めざましテレビ』は昨年から午前8時14分まで放送時間を拡大して好評であること、『ノンストップ！』という番組をローカル帯に置いておくのがもったいないので、思い切って挑戦しようと」と話した。

赤池氏は「今後、コンテンツを制作するにあたり重視していくのは熱だと考えています」と4月改編のコンテンツ戦略を『ヒートMAX』と発表。そして「私事で恐縮なんですが、ラーメンが大好きなんですね。SNSでは全国的なチェーンではなく、それ以上に東京の1店舗に好きな人が熱狂している。まさにあのようなことを目指していけるかと思います。私の界隈（かいわい）では護国寺の『護什番（ごじゅうばん）』というラーメン屋がすごく盛り上がっています」と話した

バラエティーでは「超調査チューズデイ」（火曜午後7時）、「STAR」（木曜午後7時）、「かまいたちの瞬間回答！」（金曜午後9時）、「タイムレスマン」（金曜午後9時58分）を発表した。

ドラマは月曜午後9時に北村匠海（28）主演の「サバ缶、宇宙へ行く」、火曜午後9時に佐藤二朗（56）と橋本愛（30）がダブル主演の「夫婦別姓刑事」、水曜午後10時にディーン・フジオカ（45）主演の主演の「LOVED ONE」、木曜午後10時に木南晴夏（40）主演の「今夜、秘密のキッチンで」が出そろった。

改編率は全日帯が24・2％、ゴールデン帯が37・1％、プライム帯が40・6％。