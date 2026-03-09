「大相撲春場所・２日目」（９日、エディオンアリーナ大阪）

西前頭７枚目の伯乃富士（２２）＝伊勢ケ浜＝が休場した。初日の欧勝馬戦ではたき込みで敗れた際、左足親指を痛めたことを明かしていた。

伯乃富士は初場所で左足親指を負傷し、左母趾ＭＰＴ側副靱帯損傷の診断書を提出して休場していた。場所前は治療に専念し、相撲は取れないながらもトレーニングに励み、強行出場に踏み切った。

場所前の２月には師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱旭富士）から暴行を受けた件で、日本相撲協会の事情聴取を受けていた。初日の取組後には「ご迷惑、ご心配おかけして申し訳ありません」と話していた。

この日、審判に入った部屋付きの楯山親方（元幕内誉富士）によると、前日の取組後「前にやったところです」と同じ箇所を痛めたことを明かしていたという。

師匠はコンプライアンス委員会の調査中であることから、春場所休場の一時措置がとられている。師弟ともに休場となった。

伯乃富士の休場は先場所に続いて。２日目の相手、正代（時津風）は不戦勝となる。

伊勢ケ浜部屋からは「先場所痛めた箇所を昨日の取組で悪化させた。再出場は状況をみて判断する」とコメントが出された。