【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−0 東京ヴェルディ（3月7日／メルカリスタジアム）

【映像】柴崎の高速クロス→鈴木のドンピシャヘッド弾

鹿島アントラーズが誇るホットラインが炸裂した。コーナーキックからMF柴崎岳がニアに鋭いクロスを入れると、走り込んだFW鈴木優磨がドンピシャヘッドで合わせてネットを揺らしている。

3月7日に明治安田J1百年構想リーグ第5節・鹿島アントラーズvs東京ヴェルディが行われた。

スコアレスで迎えた26分。柴崎が左CKからニアに鋭いクロスを入れると、そこに飛び込んだのが、前節浦和レッズ戦でもコーナーキックから得点を決めていた鈴木である。

主審の笛がなるまでは、鈴木を含めた4人の鹿島の選手とマークする東京Vの4選手がペナルティースポット付近にいたが、柴崎がボールを蹴るモーションに移ったと同時にニアサイドに走り込んだ。

鈴木の鋭い動き出しで、マークを担当していた東京VのMF深澤大輝を振り切ることに成功。最後はピッチに叩きつける強烈なヘディングシュートを放ち、相手守護神の股の間を抜いてネットを揺らした。

この先制点はSNSでも大きな話題に。ファンからは「マジでとんでもなかった。優磨の動き出しの瞬間、入ったって思えたぐらい」「こんな綺麗なヘディングでの得点って久しぶりに見た」と鈴木の動き出しとヘディングの精度に対する称賛が多く集まった。

また同時に「柴崎のキックも鈴木優磨の動き出しと合わせ方もうまい」「点と点が合致した精密なG0ALシーン」「柴崎岳のキックの質も、鈴木優磨のマーカーをぶつけさせる動きもすげえんよ」「ニアへの抜け出しとキーパーが対応出来ないところへのヘッド、そして柴崎岳のキック精度、完璧なセットプレーだな」「ガードからのフリーの作り方が一枚上手」「完璧すぎて鳥肌」「やっぱり岳からの優磨なんよ！」「鹿島のセットプレーの本気度よ」と鹿島を象徴する2人の連係から生まれた得点に大興奮の様子だった。

鈴木がコーナーキックの際に勢いよくゴール前に飛び込む形は、前節の浦和戦でも見られたものだった。後ろから勢いよく走り込むことで、相手のマークを無効化しつつ、強いシュートを放つことができている。

この計算されたセットプレーを武器に今季の鹿島は得点を重ねている。東京V相手にも狙い通りの形からゴールを奪い、2ー0で勝利を収めた。

