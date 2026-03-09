女優浜辺美波（25）が9日、都内で、カウンセリングサービス「FANCL SKIN PATCH」全国ローンチ発表会に、Mrs. GREEN APPLE大森元貴（29）若井滉斗（29）藤澤涼架（32）とともに出席した。

同サービスは独自のAI技術で角層細胞を解析し、現在の肌状態のみならず、未来の肌リスクまで予測するもの。肌診断の経験はあるという浜辺だが、「AIで解析してくれるというのは初めてだったので、新鮮で楽しかった」。

その診断結果“ゆらぎに強く代謝が活発な肌”に小さくガッツポーズを披露した。「普段から紫外線対策とかは気にしていましたが、ストレス耐性が強いという印象はあんまりなくて」という。だが、「改めて結果として出てくると、肌が私を守ってくれているんだって思うとうれしいし、この仕事に向いている肌で心強い」とほほ笑んだ。

普段からストレスをためないために心がけていることを問われると「たくさん笑っていることかな」とした。この日、ミセスが軽快なトークの掛け合いを披露。「今日もたくさん笑いました」と満足げに話した。

「本当に知らない自分に出会えた」とし、「ぜひこの体験を皆さんにも共有していただきたいなと思います」と呼びかけた。