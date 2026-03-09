きょうは広く晴れる予想で、各地で花粉が多く飛ぶでしょう。

【写真を見る】東海地方は花粉“大量飛散” 洗濯物は払ってから取り込みを 予想最高気温は名古屋･岐阜･津で13℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/9 昼）

名古屋市内は朝からよく晴れています。けさの名古屋は最低気温が0.8℃と冷え込みが強まりましたが、午前11時半過ぎに9.9℃と気温が上がってきています。

きょうの午後は、おおむね晴れるでしょう。空気の乾燥にはご注意ください。岐阜県の山地では、夜遅くに所々で雪や雨が降るでしょう。



最高気温は名古屋や岐阜、津で13℃、高山では9℃の予想です。日中はきのうより暖かくなる所が多いでしょう。

花粉情報・週間天気

【花粉情報】

非常に多く飛ぶ所が多い予想です。広く晴れて洗濯物はよく乾きそうですが、取り込む際は花粉をしっかり払いましょう。

【週間予報】

この先の一週間はおおむね晴れるでしょう。日中の気温は次第に高くなる見込みです。週末は各地でお出かけ日和になるでしょう。



一日の寒暖差にはご注意ください。