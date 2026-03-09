フジテレビ、4月期改編率は「過去10年間でも最大」プライム帯40.6％ 新バラエティも誕生【フジテレビ改編説明会】
【モデルプレス＝2026/03/09】フジテレビは2026年3月9日、同局にて「フジテレビ4月編成説明会」を実施。2026年4月期は「過去10年間で最大の改編率」だと明かした。
今回の改編によって、数字的な目標はあるのかと問われると、同局は「具体的な数字があるわけではなく、一つでも多くのヒット番組が生まれて、視聴率につなげていければ」と回答。また、今回の改編率「全日で24.2％、ゴールデンで37.1%、プライムで40.6％」は「過去10年間でも最大の改編率となった」と説明した。
バラエティでは大きな改編がみられた。同局系としては約10年ぶりの音楽番組「STAR」（木曜よる7時）を上垣皓太朗アナMCで放送。また、「今夜はナゾトレ」が全国放送にて昇格。「ナゾトレMAXXX」（木曜よる9時）としてスタートする。timeleszの冠番組「タイムレスマン」（毎週金曜よる10時）は番組開始から1年半で全国放送、ゴールデンタイムに昇格した。
さらに、新レギュラー番組として、メイプル超合金のカズレーザーとニューヨークがMCを務める「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（毎週火曜よる7時）も放送決定。ゴールデン帯としては異例の生放送となる。また、今まで特番として放送されてきた、かまいたちの冠番組「かまいたちの瞬間回答！〜60秒でお悩み解決〜」（毎週金曜よる9時）がレギュラー化することも決定した。
4月期の改編テーマは「FUJI FUTURE UPDATE」。エンターテインメントの境界線が消え、いつでもどこでも好きなコンテンツと出会える時代に、フジテレビは「テレビ」という枠を超え、ボーダレスに新しい体験を届けるコンテンツカンパニーへと進化していく。また、コンテンツ戦略として「ヒートMAX」を掲げ、人の心を動かす「熱」を真ん中に置いたコンテンツづくりに挑戦していく。（modelpress編集部）
