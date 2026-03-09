乃木坂46川崎桜、“あざとカワイイ”果物にかぶりつく姿披露 1st写真集先行カット第10弾解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/09】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第10弾が公開された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中大胆披露
今回公開されたのは、プラムをかじり、舌がぺろりとのぞく“あざとカワイイ”カット。この写真はパリのアパルトマンの一室で撮影された。一度旅行でパリを訪れてから、「写真集を出させていただけるなら、パリで撮影したい」と願っていた川崎。念願が叶い、パリで撮影を存分に楽しんだ様子だ。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
◆川崎桜、果物にかぶりつく姿披露
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
