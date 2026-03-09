松井愛莉、“イケメン弟”Jリーガー松井蓮之選手の試合観戦 2ショット公開に「美男美女きょうだい」「素敵な家族の絆」と反響
【モデルプレス＝2026/03/09】女優の松井愛莉が3月7日、自身のInstagramを更新。弟でサッカー・ベガルタ仙台所属の松井蓮之選手との2ショットを公開した。
【写真】29歳人気女優「美男美女きょうだい」ユニフォーム姿でイケメン弟と肩寄せ合う
松井は「ベガルタ仙台 いもくり佐太郎マッチデー 始球式参加させて頂きました」と報告し、始球式や試合観戦中の写真を複数枚投稿。「久しぶりに生の試合観戦は楽しかったなぁ れんじも頑張ってました！次も勝てますように…！応援するぞーー」と記し、ユニフォームを着た自身とジャージ姿の蓮之選手の2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族の絆」「弟さんやっぱりイケメンすぎる」「美男美女きょうだい」「ユニフォーム姿可愛すぎる」「すごいきょうだい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
