渡辺美優紀、美デコルテ際立つオフショルスタイルに絶賛「大人っぽくて素敵」「可愛すぎてびっくり」
【モデルプレス＝2026/03/09】モデルの渡辺美優紀が3月7日、自身のInstagramを更新。たっぷりのフリルがついたオフショルダートップス姿を披露した。
【写真】32歳元NMBメンバー「可愛すぎてびっくり」美肩全開の最新ショット
渡辺は「ナチュラルで落ち着いたフェミニンメイクな感じにしてもらいました」とコメント。ゆるく巻いたヘアスタイルで胸元に2段のフリルがあしらわれたオフホワイトのオフショルダートップス姿を公開し、美しいデコルテを見せている。
また、「3〜5枚目は私服のオフショット」と記し、デニムのロングスカートに赤いカーディガンを合わせ、ロングコートを羽織ったカジュアルスタイルの私服ショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「透き通るような美肌」「可愛すぎてびっくり」「大人っぽくて素敵」「フェミニンなメイク似合いすぎ」「おしゃれ上級者」「どんなテイストでも似合っちゃう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元NMBメンバー「可愛すぎてびっくり」美肩全開の最新ショット
◆渡辺美優紀、オフショル姿公開
渡辺は「ナチュラルで落ち着いたフェミニンメイクな感じにしてもらいました」とコメント。ゆるく巻いたヘアスタイルで胸元に2段のフリルがあしらわれたオフホワイトのオフショルダートップス姿を公開し、美しいデコルテを見せている。
◆渡辺美優紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透き通るような美肌」「可愛すぎてびっくり」「大人っぽくて素敵」「フェミニンなメイク似合いすぎ」「おしゃれ上級者」「どんなテイストでも似合っちゃう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】