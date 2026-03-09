京都・円山公園にスタバ新店舗 “珈琲茶屋”がコンセプト、季節の移ろいを眺める特等席
【女子旅プレス＝2026/03/09】京都の名勝・円山公園に「スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店」が、2026年3月30日（月）オープン。全国の名勝に指定された公園においては初出店となる。
【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店
京都市東山区にある都市公園で、国の名勝に指定されている円山公園。この公園内に「珈琲茶屋」をデザインコンセプトとするスターバックスが出店する。店舗は園内の藤棚の前に位置し、近くには有名な枝垂桜も。桜の季節はもちろん、四季折々の自然を感じながらほっと一息つける、唯一無二のロケーションとなっている。
店内は1階と地下1階の2フロア構成で、計80席を用意。いくつかの座席が個室のように区切られたレイアウトを採用しており、額縁のように円山公園の風景を切り取る大きな窓から、季節ごとに変わる園内の眺めを楽しめる。周辺を神社仏閣に囲まれたロケーションを活かし、江戸時代に旅人や参拝客に、休憩所として親しまれた茶屋のように、散策の合間や公園の散歩途中などで一息つきたい時にぴったりの空間が広がる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：〒605-0071 京都府京都市東山区八坂鳥居前東入円山町620-1
営業時間：7:00〜21:00
定休日：不定休
店舗面積：392.98平米 （118.87坪）／ 客席：80席
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店
◆“名勝”円山公園内にスタバ新店舗
京都市東山区にある都市公園で、国の名勝に指定されている円山公園。この公園内に「珈琲茶屋」をデザインコンセプトとするスターバックスが出店する。店舗は園内の藤棚の前に位置し、近くには有名な枝垂桜も。桜の季節はもちろん、四季折々の自然を感じながらほっと一息つける、唯一無二のロケーションとなっている。
◆80席のゆったり空間で癒やされる
店内は1階と地下1階の2フロア構成で、計80席を用意。いくつかの座席が個室のように区切られたレイアウトを採用しており、額縁のように円山公園の風景を切り取る大きな窓から、季節ごとに変わる園内の眺めを楽しめる。周辺を神社仏閣に囲まれたロケーションを活かし、江戸時代に旅人や参拝客に、休憩所として親しまれた茶屋のように、散策の合間や公園の散歩途中などで一息つきたい時にぴったりの空間が広がる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店（きょうとまるやまこうえん きくのたにてん）
住所：〒605-0071 京都府京都市東山区八坂鳥居前東入円山町620-1
営業時間：7:00〜21:00
定休日：不定休
店舗面積：392.98平米 （118.87坪）／ 客席：80席
【Not Sponsored 記事】