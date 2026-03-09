【東京都心も 雪の予想】東京、埼玉、神奈川 山地は積雪のおそれ

９日（月）は、上空に流れ込む寒気と、伊豆諸島付近の気圧の谷の影響で、９日（月）夜から１０日（火）午前中にかけて、「雨や雪」の降る所があるでしょう。多摩地方西部の山沿いや山地で積雪となる所があるでしょう。

気象庁「大雪に関する関東甲信地方気象情報」

気象庁によると、関東地方北部では、１０日未明から朝にかけて、気圧の谷や寒気の影響で、大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪に注意してください。

［雪の予想］ ▼９日６時から１０日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、 関東地方北部の平地 ５センチ ▼その後、１０日６時から１１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、 関東地方北部の平地 ３センチ

予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。

雪シミュレーション９日（月）～１４日（土）東京、横浜、千葉など首都圏を含む関東甲信地方で「雨か雪」

９日（月）～１０日（火）、１１日（水）午後、１２日（木）午後から１３日（金）朝など、東京、横浜、千葉など首都圏を含む関東甲信地方で「雨か雪」が予想されています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

10日の雪・雨シミュレーション11日の雪・雨シミュレーション 東京、山梨、埼玉など一部で雪予想12日の雪・雨シミュレーション 山梨、埼玉、東京、神奈川など雪予想13日の雪・雨シミュレーション 東京・神奈川・埼玉など雪予想14日雪・雨シミュレーション【寒気のシミュレーション】９日（月）～１４日（土）１０日には「氷点下６度以下」が東京都心にも予想

関東地方北部には、上空約１５００メートルで「平地で雪の目安」の寒気の「氷点下６度以下」が、関東地方南部には「氷点下３度以下」の寒気が流れ込んできそうです。

１０日（火）には「氷点下６度以下」が東京都心にも予想されています。

関東甲信地方 各都市の週間予報（１０日（火）～１６日（月））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

今週は「寒の戻り」ですが、週末になると寒気が抜け、寒さが緩むでしょう。

