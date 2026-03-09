タレントの鈴木奈々が５９歳という父の姿を公開した。

９日までにインスタグラムで「お父さんとお買い物してきたー」と書き出し、「先輩の出産祝いと誕生日プレゼントを買いにロンハーマンに行ってきたよー！お父さんサングラス気に入ってたけど少し値段が高くて買うの諦めてたけど、欲しかったなぁーって今も話してます」とサングラスをした父親の姿をアップ。

「お父さん誕生日もうすぐだから誕生日プレゼントサングラスにしようかな 誕生日プレゼント決まった」「＃お父さん５９歳」と父に贈り物をするつもりだとつづった。

鈴木の父はジャケット、デニムのおしゃれな私服を着こなしている。これまでもたびたび娘のＳＮＳに登場しており、フォロワーは「カッコいいお父さん」「お父さん素敵」「ロンハーマンやば。お父さんかっけー」「渋い」「三浦友和さんにパパの若い頃から変わらず雰囲気が似ているよぉ〜」とイケオジぶりに驚いていた。

鈴木は２０１４年１月に一般男性と結婚も２１年７月に離婚している。昨年１１月の「日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・後１０時）では都内に３億円で購入した自宅について「３５年ローンです。頭金は、１億５０００万円。月々２６万円」と明かして話題に。今年２月には「＃１５４センチ＃５１キロ」と身長体重とともにモデル姿を披露した。