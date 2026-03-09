フジテレビは９日、東京・お台場の同局で２０２６年４月期改編に関する「コンテンツラインナップ発表会 ２０２６ 春」を行い、４月から新番組「かまいたちの瞬間回答！〜６０秒でお悩み解決〜」（金曜・後９時）をレギュラー放送すると発表した。

「Ｙａｈｏｏ！知恵袋」に寄せられたお悩みを６０秒で”瞬間回答”して解決へ導く情報バラエティー。これまで特番として４回放送し、今回レギュラー化が決定した。ＭＣは特番から引き続き、かまいたちの山内健司と濱家隆一が務める。

濱家は「思いっきりバラエティーなだけではなく、楽しいことをやりながら、ためにもなることをやっていくので、気が付けばこの時間帯はフジテレビがついているような、皆さんに近い存在の番組になれたら」と気合を入れた。

山内は誰がゲストに来てほしいかについて「ただ会いたいだけなんですけど…大谷翔平さんです」と熱望。「見てためになる、意味のある番組にします！ フジテレビは生まれ変わります！」とコメントした。

発表会に出席した同番組の木月洋介チーフプロデューサーは「具だくさんというか、具だけじゃないかというほど。今の時代に合った番組。かまいたちのお２人もやる気十分です」とアピールした。