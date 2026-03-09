◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル、３着馬までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）

アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は今回が７戦目となるキャリアが豊富な一頭。２戦目の未勝利戦で勝ち上がったが、当時は５頭立て。続くコスモス賞も８頭立てで、連勝したとはいえ、地味な存在だった。

しかし、２走前の京都２歳Ｓ（１０番人気）では０秒１差の２着、前走のホープフルＳ（９番人気）も０秒２差の３着に入り、経験を積みながら力をつけてきている。栗東では岩田康誠騎手が毎週騎乗し、コンタクトを取っていることで有名だが、それが実戦でも生きている。器用な立ち回りもできる馬で、ロスなく騎乗する鞍上とぴったり息が合っている。

福永調教師も「ジョッキーが手の内に入れてくれている。ホープフルＳも完璧に乗ってくれた」と信頼は厚い。４日の１週前追い切りも栗東・ＣＷコースで８３秒３―１１秒０と抜群の動きで、ますますパワーアップしている。関東馬で２戦２勝のクレパスキュラーは怪物候補ではあるが、経験値の差が生きてくると考えている。（山下 優）