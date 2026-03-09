「夢グループ」の石田重廣社長と歌手の保科有里が９日、都内の同社で会見し、ファミリーマートでコンサートチケットを販売することを発表した。

同社は「夢コンサート」など、年間３３０本のコンサートを全国各地で実施。これまでチケットは電話やインターネットのみで販売していたが、２月１日から全国のファミリーマートのマルチコピー機で発券できることになった。また今月１０日〜１６日まで約１万１０００店に設置されているデジタルサイネージ「Ｆａｍｉｌｙ Ｍａｒｔ Ｖｉｓｉｏｎ」で、２人が出演した今回のコラボレーションのＣＭが放映される。

これまでシニア層の顧客からは「チケットが買いたくても買えない」という声があったという。石田社長は「もうこの１年で夢コンサートをやめようと思っていた。チケットも買えないサービスの会社は未来がないし、生き延びる必要はないと思っていた。もう自分の中におしまいだと思った時に、ファミリーマートさんからコラボをしませんかという話を聞いて、神様からの救いの手だと思った」と感謝した。

保科が「お客様がたくさんのチケットを買いに来てくれるようになれば」と笑みをみせると、石田社長は「ファミリーマートさんに大手さん（の商品）がいっぱいあります。そこに保科さんと僕のキャラクターのチョコレートやチューインガム、パンを作っていただけるように声をかけていただければ」とさすがの商売魂を発揮していた。