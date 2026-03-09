フジテレビは９日、４月からお笑いコンビ「かまいたち」がＭＣを務める新バラエティー「かまいたちの瞬間回答！〜６０秒でお悩み解決〜」（金曜・後９時）がスタートすると発表した。「Ｙａｈｏｏ！知恵袋」とのコラボレーションで、悩みを６０秒で“瞬間回答”して解決する情報バラエティー番組。特番からＧＰ帯にレギュラー化が決定した。

同番組は、ＬＩＮＥヤフー株式会社が運営する「Ｙａｈｏｏ！知恵袋」とのコラボレーションで、「Ｙａｈｏｏ！知恵袋」のサービス開始以降寄せられた累計２億８０００万件以上におよぶ質問を、あっという間に超速６０秒で“瞬間回答”し、次々とお悩みを解決していく情報バラエティー番組。これまで特番として４回放送された「凍った悩みを６０秒で瞬間回答！」の大好評を受け、ＧＰ帯レギュラー化が決定した。

これまで放送した特番では、「ビニール袋をすぐ開く方法」、「くっつかないハムの切り方」、「赤ちゃん泣き止み最新ソング」や、「カルピスで焼き魚が美味しく」「マヨネーズでマグロが中トロに」といった意外なものを掛け合わせてまるで高級料理のように味を劇的に変化させる「激変グルメ」など、かゆいところに手が届く裏ワザや雑学を紹介してきたが、４月からレギュラー化となり、さらにパワーアップしさまざまなお悩みをサクサクッと超ハイテンポで解決していく。放送を見た直後から使える驚きの裏ワザから、一見ありえないような新説まで、次から次へとお役立ち情報が飛び出すという。

◆かまいたちコメント

Q.特番からレギュラー番組になると聞いた時のお気持ちを教えてください。

濱家「シンプルに楽しい番組がレギュラーになるのはうれしかったですし、役立つ情報を届けていくので、皆さんに喜んでいただける番組になるんじゃないかなと思います」

山内「世の人々の役に立つ番組は今までなかったと思うので（笑）、ライフハック的な情報をたくさん伝えられるのはうれしいですね」

Q.今後、どんな番組にしていきたいですか？

濱家「テンポよく数多く情報を見せていくのですが、“それあんまりやろ〜”の情報の時は、ちゃんと“それあんまりやろ〜”ということを示していきたいと思います（笑）。本当に役立つ情報の時にちゃんと良いが伝わるように、正直でありたいと。真摯に臨みたいと思います（笑）」

山内「（長嶋）一茂さんのようでありたいと（笑）」

Qどんな方にゲストに来て欲しいですか？

濱家「日々の生活の中にある身近なことを取り扱うので、主婦をされているタレントさんに来ていただいて、一番リアルな声を聞いてみたいですね」

山内「ただ会いたいだけなんですけど…大谷翔平さんです」

Q：最後に新番組への意気込みと、視聴者へのメッセージをお願いします。

濱家「思いっきりバラエティーなだけではなく、楽しいことをやりながら、ためにもなることをやっていくので、気が付けばこの時間帯はフジテレビが点いているような、皆さんの近い存在の番組になれたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。

山内「見てためになる、意味のある番組にします！フジテレビは生まれ変わります！（笑）」

フジテレビの木月洋介チーフプロデューサーは「『瞬間回答』は、これまでのテレビにありがちだった“引っ張り”や“もったいぶり”は一切なく、あっという間に答えだけをどんどん見せていく、ほぼ“具”だけの今っぽいバラエティーです。みなさまのお悩みを解決すべく、スタッフは日々粛々と頑張りますのでよろしくお願い致します」とコメントを寄せた。