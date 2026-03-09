■スピードスケート世界選手権（日本時間9日、オランダ・ヘーレンフェイン）

現役最後のレースに臨む郄木美帆（31、ＴＯＫＩＯインカラミ）が、スピードスケート世界選手権の4種目総合で競い合うオールラウンド部門に出場し、後半の1500mでは1分53秒48で2位、5000mでは7分01秒50の6位、総合3位で現役ラストレースを終えた。

郄木は前半の500mで37秒75の首位、3000mでは4分03秒37の7位もノルウェーのR.ビクルンド（25）とポイントで並び、首位で折り返した。後半は得意の1500mはミラノ・コルティナ五輪女子団体パシュートのメンバーだったオランダのJ.ブーネ（26）の1分53秒19にわずかに届かず、1分53秒48で2位。

そして、最後の種目となった5000mでは体力をふり絞り7分01秒50の6位でフィニッシュ。会場の歓声に笑顔で手を振って応えたが、体力を使い果たして、リンクに設置されたマットの上に仰向けに倒れ込んだ。

総合3位で終えた郄木は会場のインタビューで「Thank you so much and goodbye」（本当にありがとう、そしてさようなら）と会場のファンにメッセージを送り、大歓声を浴びた。

【スピードスケート世界選手権 オールラウンド部門】

優勝）R.ビクルンド（ノルウェー）

2位） M.フルーネバウト（オランダ）

3位） 郄木美帆

