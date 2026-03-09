■これまでのあらすじ

なぜ、夫を頼り甲斐のある人だと思ってしまったのかーー。義母が入院することになっても「母さんの面倒を見るのは嫁の役目」だと言って何もしない夫。そのくせ、口ばかり出してくる。義母もまた妻に厳しく接する。思えば、夫は昔から上に立つ側にいたがる人だった。



大悟と出会ったのは、同じ会社でした。飲み会では「今日は俺が奢る」と豪快に笑い、デートでは財布を出す私を「女に払わせるのは嫌なんだ」と止めてくれる…。頼りがいがあって、男らしくて--当時の私は、本気でそう思っていたのです。

妊娠がわかったとき、大悟は迷いなく言いました。「結婚しよう」。その一言を、私は「頼もしさ」だと信じました。でも--結婚してすぐに気づきました。引越し当日、私のテレビを「信也にあげたよ。俺のもお前のも、これからは一緒だろ？」と、あっけらかんと言う夫…。この人にとって「一緒」とは、「俺のもの」という意味なのだと。それは、まだ始まりに過ぎませんでした…。脚本:日野光里(フィクション・スタジオ)