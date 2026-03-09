「俺のもお前のも、一緒だろ？」男らしいと思っていた彼は結婚したら別人だった【妻のものは俺のもの Vol.2】
■これまでのあらすじ
なぜ、夫を頼り甲斐のある人だと思ってしまったのかーー。義母が入院することになっても「母さんの面倒を見るのは嫁の役目」だと言って何もしない夫。そのくせ、口ばかり出してくる。義母もまた妻に厳しく接する。思えば、夫は昔から上に立つ側にいたがる人だった。
大悟と出会ったのは、同じ会社でした。
飲み会では「今日は俺が奢る」と豪快に笑い、デートでは財布を出す私を「女に払わせるのは嫌なんだ」と止めてくれる…。頼りがいがあって、男らしくて--当時の私は、本気でそう思っていたのです。
でも--結婚してすぐに気づきました。
引越し当日、私のテレビを「信也にあげたよ。俺のもお前のも、これからは一緒だろ？」と、あっけらかんと言う夫…。
この人にとって「一緒」とは、「俺のもの」という意味なのだと。
それは、まだ始まりに過ぎませんでした…。
脚本:日野光里
(フィクション・スタジオ)