アイドルグループFRUITS ZIPPERのメンバー、鎮西寿々歌（27）が9日までにXを更新。体調不良のため公演を一部欠席し、思いをつづった。

同グループの公式Xでは8日、神戸公演後に「FRUITS ZIPPERメンバーの鎮西寿々歌ですが、本日体調不良のため、一部パフォーマンスをお休みさせていただきました」と報告。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」と詫びつつ、「なお本日の出演につきましては、本人の強い希望もあり、体調を考慮したうえで一部パフォーマンスを制限する形での出演とさせていただきました」と説明し、「また直前の調整となりましたが、急遽6人でのパフォーマンスに対応してくれたメンバーに敬意を表します。今後も本人の体調を最優先に、回復に努めてまいります。引き続き、FRUITS ZIPPERと鎮西寿々歌への温かい応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

鎮西は「久々に会えるみんなに楽しんでもらえるよう、準備していた新曲も他の楽曲も、最初から7人で完全体のステージをお見せしたかったのに、途中からの参加になってしまって本当に悔しい気持ちと、申し訳ない気持ちと、メンバーやスタッフさん、そしてファンの皆さんへの感謝の気持ちでいっぱいです」と率直な思いを吐露。「直前まで絶対に出るつもりでいたけれどどうしても体と心が追いつかず、メンバー6人が一生懸命カバーしてくれてました。本当にありがとう。悲しい思いをさせてしまったのに、みんなあたたかい言葉をかけてくれて本当にありがとうございます」と感謝し、「今日は休んで明日からまた頑張ります」とつづった。