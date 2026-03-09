中東情勢の悪化で、原油の高騰が懸念される中、高市総理大臣は、原油高対策にも力を入れる考えです。国会では、来年度予算案の年度内成立に向けた与野党の攻防もヤマ場を迎えます。

国会では関係閣僚が出席して予算案の審議が続いていますが、中道改革連合の山本代表代行は、中東情勢を受けた物価高対策の集中審議を要求しました。

中道改革連合 山本代表代行「（中東情勢で）不安、国民の間でもさらなる物価上昇への不安が広がっております。こうした不安に対応するためにもぜひとも高市総理ご出席のもと、物価高対策の集中審議を速やかに実施をしていただくことを強く求めたい」

来年度予算案をめぐっては9日午後、高市総理が出席して集中審議が行われます。野党側は審議が十分に尽くされていないなどとして、さらなる集中審議も含めて来週も審議を続けることを求めています。一方、高市総理は原油高対策のためにも来年度予算の早期成立が必要との考えです。

与党側は13日に衆議院の予算委員会で締めくくりの質疑を行った上で本会議で採決し、参議院に送る構えです。与野党は、妥協点は見いだせておらず、9日午後以降も断続的に協議が続けられる見通しです。