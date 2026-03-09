羽田美智子が「絶対に行きたい」と激推しする茨城の絶品スイーツ！一同歓喜「うめぇ〜」

本日3月9日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

茨城を舞台に「水戸」「那珂湊」「大洗」の春の王道ルートを巡る今回、茨城出身でいばらき大使を務める羽田美智子が、テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』主演の八木莉可子、Travis Japan・宮近海斗とともに参戦する。

今まさに梅が見頃を迎える偕楽園からスタートした一同は、梅の絶景を楽しみながらご機嫌に歩き始めるが、早くも羽田の地元愛が炸裂し、激アツ解説が止まらない。

しかも、偕楽園には羽田やサンドたちを誘惑するグルメも満載でなかなか先に進まず。

旅の冒頭から満喫する一同は、はたして無事にゴールへたどり着くことができるのか？

◆茨城の絶品グルメに一同の食欲が大暴走！

偕楽園には、羽田が「絶対に行きたい！」という超オススメのスイーツ店があるそうで、一同はまずそこを目指すことに。

しかし、その道中で伊達みきおが「団子」ののぼりを発見してしまい、これからスイーツを食べに行こうとしているにもかかわらず、有無を言わさず寄り道決定。

しかも伊達は、戸惑い気味の八木に対し、“団子を食べること”がいかに重要かを独自の理論で熱く語り、その滅茶苦茶な説明にもかかわらず、八木は「なるほど！」、宮近も「じゃあ絶対食べたほうがいいですね！」と2人はまさかの納得。

そんな一同がいただいたのは、茨城県産の梅の果肉を使った「梅あん」など3種類が味わえる「三福だんご」。その“口福”な味に一同は大感動だ。

幸せそうな表情を見せるサンドに、羽田が「団子がこんなに似合う人がいるの!?」と2人を激写する場面も。

そしてこの団子を皮切りに、一同は春の茨城グルメを食べまくる怒涛の爆食タイムに突入する。

羽田が激推しするスイーツ店では、まるでアートのように美しい梅スイーツをいただき、一同は歓喜の「うめぇ〜！」を連発。

また、常磐神社のすぐそばにある地産地消にこだわったお店では、「常陸牛ステーキ」を堪能し、「溶けます」「おいしい！」と絶賛する羽田と八木の隣で、宮近は「くー！すごい！」と感動の叫び。

那珂湊の「おさかな市場」にある土日には200人待ちにもなるという超人気寿司店では、新鮮な海鮮が超山盛りの「海鮮軍艦」やとろける「赤エビ」、今が旬の「寒ビラメ」をいただき、一同はさらに感動の嵐だ。

そんななか、宮近の食べっぷりにドラマ『特捜９』での共演経験もある羽田は「今の見ました!?」と大興奮するが、そのタイミングの悪さにサンドからツッコミを受けることに。

◆最後に大騒ぎの珍騒動が勃発！

茨城旅を大満喫し、終始テンション高く旅する一同だが、大事な場面で八木がやらかしてしまい一同は愕然。「これは今日歩くぞ〜」とサンドは頭を抱えてしまう。

そんな一同が最後に目指すのは大洗エリア。そこで「水戸黄門が崇めた神社で神が降り立つ黄金守りを授かれ」というミッションをクリアできればゴールとなるが、いばらき大使の羽田も「黄金守り」が何のことだかわからないそうで…。

そのゴールを目指す道中では、一同を待ち受ける長い階段で羽田が伊達の妨害に遭い、大混乱。さらに、羽田が膝に爆弾を抱える富澤たけしを助けようとしたところ、富澤を悲劇が襲うことに。

最後の最後まで大騒ぎの一同だが、はたして無事にゴールを迎えることはできるのか？