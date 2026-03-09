ブルズの河村勇輝はベンチ入りも出場なし…キングス戦、前半終了時点で14点差

3月9日（現地時間8日）河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズは、敵地でウエスタンカンファレンスのサクラメント・キングスと対戦した。

ブルズはトレ・ジョーンズ、ジョシュ・ギディー、マタス・ブゼリス、アイザック・オコロ、ガーション・ヤブセレが先発出場。河村はこの試合もロスターに名を連ね出場機会を待っている。一方でキングスは、ラッセル・ウエストブルック、ケニ・クリフォード、プレシャス・アチュワ、デクウォン・プラウデン、マキシム・レイノーがスターターとして出場。得点源のデマー・デローザンは今シーズン初の欠場となった。

第1クォーターで25－30と5点のビハインドを背負うブルズは、ベンチスタートのコリン・セクストンが14得点を挙げるなど追い上げを図る。しかしチーム全体でターンオーバーが多くシュート確率が上がらず、51－65と大きくリードを許し前半を終了した。

前半で河村の出番はなく、ベンチから戦況を見つめている。

■前半終了



シカゴ・ブルズ 51－65 サクラメント・キングス



CHI｜25｜26｜ ｜ ｜＝51



SAC｜30｜35｜ ｜ ｜＝65