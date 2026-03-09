開催：2026.3.9

会場：ダイキン・パーク

結果：[メキシコ] 16 - 0 [ブラジル]

WBCの試合が9日に行われ、ダイキン・パークでメキシコとブラジルが対戦した。

メキシコの先発投手はＴ・ウォーカー、対するブラジルの先発投手はＥ・パルディーノで試合は開始した。

1回裏、3番 Ｊ・アランダ 初球を打ってライトオーバーのタイムリーヒットでメキシコ得点 MEX 1-0 BRA、4番 Ａ・カーク 2球目を打って左中間へのタイムリーツーベースヒットでメキシコ得点 MEX 2-0 BRA、7番 Ｎ・ゴンザレス 4球目を打ってセカンドへのタイムリー内野安打でメキシコ得点 MEX 3-0 BRA、8番 Ａ・トーマス 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメキシコ得点 MEX 4-0 BRA

2回裏、1番 Ｊ・デュラン 初球を打って右中間スタンドへのホームランでメキシコ得点 MEX 5-0 BRA

4回裏、1番 Ｊ・デュラン 2球目を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでメキシコ得点 MEX 7-0 BRA、4番 Ａ・カーク 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでメキシコ得点 MEX 10-0 BRA、ピッチャー Ｊ・マロスティカがワイルドピッチでメキシコ得点 MEX 11-0 BRA

5回裏、4番 Ａ・ウィルソン 6球目を打ってレフトオーバーのタイムリーツーベースヒットでメキシコ得点 MEX 12-0 BRA

6回裏、8番 Ａ・トーマス 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでメキシコ得点 MEX 14-0 BRA、2番 Ｊ・オルネラス 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでメキシコ得点 MEX 16-0 BRA

試合は16対0でメキシコの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメキシコのＴ・ウォーカーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブラジルのＥ・パルディーノで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

