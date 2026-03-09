韓国で80歳以上男性の自殺率が高水準　同年代女性の4.5倍　「病気」でも「所得減」でもない最大の理由

韓国において、80歳以上の男性の自殺率が全年齢・性別を通じて最も高い水準であることがわかった。

同年代の女性はもちろん、全体平均と比較しても格差が非常に大きく、超高齢男性層に向けた社会的セーフティーネットの構築が急務だという指摘が出ている。

3月9日、国家データ処によると、2024年基準で80歳以上の男性の人口10万人あたりの自殺率は107.7人と集計された。

これは全体平均（29.1人）の約3.7倍に達する。同年代の女性（24.1人）と比較すると、約4.5倍に及ぶ圧倒的な数値だ。3年連続で緩やかな減少傾向を見せてはいるものの、依然として100人を上回る危険な水準にある。

自殺率の推移を見ると、男性は50代（54.9人）から70代（57.0人）まで緩やかな曲線を描いているが、80歳以上で急激に跳ね上がる傾向がある。

一方、女性は80歳以上が最も高くはあるが、他の年齢層と比較して急激な断絶や飛躍は見られなかった。性別全体で見ても、男性の自殺率（41.8人）は女性（16.6人）の約2.5倍の水準だ。

注目すべき点は自殺の原因だ。

老年期の自殺は通常、所得の減少と疾患が原因に挙げられる。ただ、男性高齢者の場合、「社会的孤立」が決定的なリスク要因であると分析される。

実際、66歳以上の相対的貧困率は女性（42.7％）が男性（31.3％）よりはるかに高いにもかかわらず、自殺率は男性が圧倒的に高い。

これは情緒的な支えとなるネットワークの差に起因する。2023年度の老人実態調査によると、「憂鬱な時に慰めてくれる人がいない」と答えた割合は、男性（9.0％）が女性（7.1％）より高かった。「体が痛い時に助けを求める場所がない」という回答もやはり男性の方が多かった。

福祉施設の利用率における格差も、社会的断絶を加速させる要因だ。敬老堂（高齢者集会所）の男性利用率は女性（32.6％）の半分水準である18.6％にとどまり、老人福祉館の利用率もまた、男性の方が女性より低かった。

これは、退職後に私的な人間関係が縮小した男性高齢者たちが、公的な福祉体系の中にも十分に吸収されず、“極端な選択”の岐路により立たされやすくなっているものと解釈される。

