【3月9日〜3月15日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
【画像で確認】今週のラッキー食材一覧表
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2026年3/9〜2026年3/15の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2026年3/9〜2026年3/15のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週はポジティブに過ごせる時期。「もっと広い世界を知りたい」という気持ちも芽生えそう。そのため、習ったことのない言語を勉強すると比較的短期間で身につきます。本やアプリを使って、隙間時間に勉強してみてもよいでしょう。
お金の出入りが激しくなる金運です。収入はあるのですが、支出も多くなるでしょう。また、海外旅行や語学の習得など、知識や教養を深めたくなる兆しがあります。そのために、まとまった費用が必要になる場合も。ただし、この時期の出費は巡り巡ってチャンスをもたらしてくれるかもしれません。ですから、考えた上での思い切った出費は〇。保守的に現状維持の姿勢では、金運も停滞したまま。決断力と行動力を発揮すれば、金運は上昇するでしょう。
＜仕事運＞
語学の習得に吉。語学力を身につければ、仕事の幅が広がるでしょう。ビジネスチャンスを得たり、転職が有利になったりするかもしれません。ですので、気になる言語があれば学ぶのが◎。費用が掛かるかもしれませんが、その投資は将来的な収入アップに繋がるはず。もしすでに語学力があるなら、指導することを考えてみてください。副収入を得られることもあれば、やりがいを感じそれが本業になることもあるかもしれません。
ラッキー食材▶みかん
■◆2026年3/9〜2026年3/15のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はコツコツ家事をこなすことでよい結果につながりそう。毎日やっていることでも丁寧にこなすと家族から感謝されます。「あなたのおかげで生活が成り立っている」と思われて、嬉しい言葉をかけてもらえるかもしれません。
＜金運＞
金運が絶好調です！副業が軌道に乗り始めたり、思いがけないことから臨時収入を得たりする可能性があるでしょう。また、眠っていた才能が開花し、情熱が目覚める兆しもあります。そのためには、意識して個性的な言動をするのが鍵になります。平凡でありきたりな、無難な路線をいくのではなく、あなたの独特な感性や奇抜な発想などを大いに活かしてみてください。そうすることで、驚くべき財が巡ってくることもあるでしょう。
＜仕事運＞
個性が仕事で注目されそう。人とは違う発想をするとか、ユニークな仕事のやりかたなどが脚光を浴びるかもしれません。その影響でモチベーションが高まることに。情熱を持って仕事に打ち込み、キャリアアップのチャンスがめぐってくることがあるでしょう。ですので、今週は周囲に合わせるのではなく、自分らしさを大切にするのが◎。その結果、魅力や才能を見出されて、仕事運が上昇することもあるはずです。
ラッキー食材▶魚肉ソーセージ
■◆2026年3/9〜2026年3/15のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は忙しくなっても我慢強くやりとげることができるでしょう。家事などが重なって疲れたときは休みながらコツコツ進めて。そうすれば家族から感謝されて、突然お土産やプレゼントをもらうなど、嬉しいことが起こりそうです。
＜金運＞
今週は人気運が上昇し、周囲から注目されるようになります。周りの目や反応が気になって、いつもよりオシャレに気合いが入りそうです。そのため、新しい洋服や小物など、ファッションでの出費がかなり増えてしまうでしょう。でも、人の目に留まることによって人脈も広がり、後に金銭チャンスが巡ってくるようになるはずです。ファッション以外の出費は節約に努め、身だしなみにお金をかけるようにしてください。
＜仕事運＞
人脈作りが仕事運をアップさせる鍵。友人知人の紹介で仕事のチャンスがめぐってくることもあれば、いい転職先を紹介してもらえることもあるかもしれません。ですので、今週は人と出会えそうなイベントには積極的に参加するのが◎。実力者など強い影響力を持つ人と出会い、今後のキャリアの方向性が大きく変化することもあるでしょう。そのためにも、この時期は、多忙でも人づき合いの時間を確保するようにしてください。
ラッキー食材▶はるさめ
■◆2026年3/9〜2026年3/15のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はいつも以上に忙しくなるかもしれません。そのため、心身共に疲れて、悲観的な気持ちになってしまいそう。気持ちが落ち込んでなかなか回復しない恐れも。そんなときは思い切って休む時間を作ると運気がよくなるでしょう。
＜金運＞
お金に関する耳寄り情報が入る兆しがあります。今週はネットや新聞、雑誌などにマメに目を通すのが◎。チャンスに気づいたり、画期的なアイデアがひらめいたりするかもしれません。また、金銭的に成功している人がいたら、話を聞いてみること。目からウロコの発想を得られることもあるでしょう。いずれにしても、この時期は情報が金運上昇の鍵を握っています。視野を広げ、いろいろな方面から情報を仕入れるようにしてみてください。
＜仕事運＞
多忙な仕事運にある週です。次から次へと仕事が回ってくる兆しがあります。残業や休日出勤など、休みなく働くこともあるでしょう。疲労を感じるかもしれませんが、同時に安心感も得られるはず。大量の作業をこなしていると、日に日に自信がつき、能力が高まると感じられるに違いありません。ですので、この時期は健康に気を使いながらも、エネルギッシュに働くのが◎。そうすれば、大きくステップアップできるでしょう。
ラッキー食材▶にんじん
■◆2026年3/9〜2026年3/15のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
金運が上がっている時期なので、家庭のために出資するとよいでしょう。小さな額ではなく少し大きな額を使うことで後から役に立ちます。たとえば、思い切って欲しかった家電製品を購入すると長く使えるかもしれません。
＜金運＞
一攫千金の金運にあります。無難な戦い方ではなく、思い切って大勝負に出ることで大儲けする可能性が。もちろん損をすることもありますが、その悔しさをバネに大きく飛躍できるかもしれません。今週はリスクを恐れずにチャレンジするのが吉。また、いい意味で熱しやすく冷めやすい傾向にあるときです。結果が出るまでしつこく挑戦はせず、すぐに飽きることになりそう。そのため、どんどん損失が膨らむことはないでしょう。
＜仕事運＞
理想が高くなるときです。その影響で、今の仕事に不満を感じてしまいそう。会社の方針に納得できなかったり、自己主張が激しくなったりして、上司や同僚とぶつかってしまうことがあるかもしれません。ただし、考え方がコロコロと変化するときでもあり、主張に一貫性がない場合も。頻繁に意見が変わると、周りに信頼されなくなってしまいます。ですから今週は、感情が高まってきたら沈黙するのが◎。それが、無事に一週間を乗り切る方法です。
ラッキー食材▶ほうれん草
■◆2026年3/9〜2026年3/15のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は金運に注意が必要。家計に入ってくるお金が増えそうだと思った場合はアテが外れてしまうでしょう。この時期はお金を増やそうとするより、出ていく金額を減らすことが大切。節約に関する情報を探せば、堅実に家計を守れます。
＜金運＞
期待していた収入が入らない兆しがあります。仕事がキャンセルされることもあれば、予定していた入金が遅れることがあるかもしれません。また、援助を頼んでいた相手からギリギリになって断られる場面もありそうです。こんなときに、先の収入をあてにしてお金を使うのは禁物。買い物のほか、旅行やスクールの申し込みなども避けるほうがよいでしょう。実際に現金を手に入れてから、どうするかを決断するのが安全です。
＜仕事運＞
職場での面倒見がよくなるときです。同僚や後輩が仕事で手こずっていると、手を貸さずにはいられなくなりそうです。親身になって世話を焼くかもしれません。ただ、そのために自分の仕事がおろそかになってしまうことも。かといって、困っている人と放っておくと罪悪感を感じやすいでしょう。今週はひとまず、自分以外の人のために時間を費やしてOKです。今週、親切にした人が、後に力になってくれることもあるでしょう。
ラッキー食材▶パプリカ
■◆2026年3/9〜2026年3/15のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週は少しわがままな気持ちになってしまうかも。特に家族の前で気持ちを我慢できなくなる可能性が。けんかに発展することも考えられるので、少し立ち止まって相手の気持ちを考えてみましょう。冷静になればトラブルを防げます。
＜金運＞
交友関係から、お金のチャンスが巡ってくる週です。こんな運気の時は、何をおいても交際費を優先して確保するのが◎。人付き合いの場ではケチケチせず、多めの予算を準備しておきましょう。また、人づてに儲け話が舞い込む可能性があるので、最新情報をキャッチするためにも連絡はマメにするのがおすすめ。流行をいち早く知れば、誰よりも早く行動を起こせることになるでしょう。動き続けることが、金運アップにも繋がります。
＜仕事運＞
職場の人間関係がよくなる予感です。社交性が高まる今週は、誰とでもうまくやっていけるでしょう。苦手な同僚と分かち合えることもあれば、取引先の人とうまくコミュニケーションが取れるかもしれません。そんな今週は、人付き合いは積極的にするのが◎。仕事以外のイベントにも、面倒くさがらずに参加しましょう。また、友人ともマメに連絡を取り合うようにしていれば、仕事に役立つ情報が得られもするはずです。
ラッキー食材▶大豆
■◆2026年3/9〜2026年3/15のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はてきぱきと効率よく動くことができそう。そのため、早めに家事が終わって、空いた時間ができる可能性も。そんなときは自分磨きに時間を使うとよいでしょう。自分でも驚くような成果が出て、毎日の生活が楽しくなるかも。
＜金運＞
今までの努力が実る兆しがあります。たとえば、会社から臨時ボーナスが出たり、ビジネスや投資で利益を得たりするかもしれません。こういうときには、自分にご褒美をあげるのが◎。欲しいものを買ったり、おいしいものを食べたりして「よく頑張った」と自分自身を褒めてあげましょう。そうすれば、ますますモチベーションがアップして、仕事や目標達成に打ち込めるようになります。お金を引き寄せることにもなるでしょう。
＜仕事運＞
絶好調な仕事運にあるため、今週は難しい仕事も難なくこなせそうです。こんなときは精力的に働くのが◎。過去に諦めたプロジェクトや、ずっと後回しにしている作業なども、今週中に手掛けるとよいでしょう。苦手な業務を無事にやり遂げれば、もっと勢いがつくはず。さらなる成功を目指して、モチベーションがアップするでしょう。そのためにも、のんびりと過ごすのはもったいない週。バリバリ働くようにしてください。
ラッキー食材▶ハム
■◆2026年3/9〜2026年3/15のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族があなたに対して協力的になってくれそう。いつもはあなたにばかり任せていることを積極的に手伝ってくれたりするかもしれません。そんなときは明るくお礼を言うこと。相手が気をよくしてもっと協力的になります。
＜金運＞
今週は買い物に吉ありです。ずっと欲しかったものが、お得に手に入る兆しがあります。もし狙っている商品やサービスなどがあるならリサーチしてみるとよいでしょう。スキルアップのための学校や通信教育などの申し込みも、今週中に決断するのがおすすめ。それから、金銭的に援助してくれる人が見つかる気配もあります。計画を実行したいけれど予算が足りないならば、誰かに相談してみるのが◎。協力者が得られる可能性が高いときです。
＜仕事運＞
素晴らしいビジネスパートナーとめぐり合える週です。その人の協力によって、ずっと温めてきた計画を実行に移せたり、独立や転職などがうまくいったりするかもしれません。ですから、今週は単独行動をするのではなく、人との繋がりを大切にして過ごしてください。もし、仕事の悩みを抱えていたら、ひとりで考えず、誰かに相談するのが◎。その人の知恵やサポートを借りて解決するだけでなく、予想以上の成功を手にすることもあるでしょう。
ラッキー食材▶水菜
■◆2026年3/9〜2026年3/15のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は金運がよくなる時期なので、貯金や節約を意識するとお金に愛されるでしょう。食材などを買うときにより安く売っている店を探すように心掛けるなど、ちょっとしたことを気にするだけでも大丈夫。小さな積み重ねが大きくなります。
＜金運＞
今週は好調な金運にあります。欲しいものが安く購入できたり、儲けのチャンスが舞い込んだりと、何かとツイている週です。経済的にも余裕があり、周囲に親切にしたくなりそうです。誰かの窮地を救うために、ひと肌脱ぐことがあるかもしれません。そんな思いやりや優しさが刺激となって、金運がさらに上昇することになるでしょう。その一方で、ひとりの時間を確保することも大切です。他人にだけでなく、自分のためにもお金を使いましょう。
＜仕事運＞
複数の仕事を同時進行でこなすのが◎。一点集中ではなく幅広く手掛けることで、飽きずに働けるでしょう。それに、たくさんの作業を達成すれば、満足感が得られるはず。自信がみなぎりもするに違いありません。ですので、この時期はひとつのことだけをするのではなく、いろいろやってみましょう。特にやる作業がないなら、ほかの人の仕事を手伝うのもおすすめです。感謝されれば、やる気に火がつくこともあるかもしれません。
ラッキー食材▶たこ
■◆2026年3/9〜2026年3/15のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
この時期は時間に追われるのが嫌になって、自分のペースでやるべきことを進めたいと考えるでしょう。そんなときは無理をせずにゆっくりやれば大丈夫。家事などを済ませたら、ぼんやりする時間をとることで気分転換になります。
＜金運＞
大きな動きがなく、お金に対する執着もなくなる気配があります。ないものねだりをせず、持っているもので満足できるようになるでしょう。そのおかげで、それまでと収支が変わらなくとも、リラックスして過ごせそう。もし金銭的に余裕があれば、普段から何かとお世話になっていたり、あなたが気にかけていたりする人にプレゼントをするのがおすすめ。その行いが金運を刺激して、お金を引き寄せるようになるでしょう。
＜仕事運＞
仲間意識が芽生える兆しがあります。それまでライバル心を抱いていた同僚とも、今週は協力し合って働けそうです。お互いの力を合わせて、成功を手にすることもあるかもしれません。ですので、この時期は、自分から連絡するようにするといいでしょう。もしかすると、苦手意識を持っていた人と実は共通点がたくさんあるとわかり、仕事がやりやすくなるかも。そのためにも、先入観を捨てて接するようにしてみてください。
ラッキー食材▶ヤングコーン
■◆2026年3/9〜2026年3/15のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は自分よりも年上の人と交流することで嬉しい結果になる可能性があります。あなたの生活を楽にするような暮らしの知恵を授けてくれるのかもしれません。それを活かせば実際に家事が時短になるなど、何かと得をしますよ。
＜金運＞
今週は投資に吉がありそうです。ただし、投資をするものの価値を間違わない必要があります。そのための情報収集と勉強に時間を割き、本物を見極める目を養う努力をしてください。過去に投資の経験が無いのならば、セミナーに参加したり、専門家からアドバイスを受けたりするのが◎。裕福な年長者など、成功している人の言葉に耳を傾けるのもおすすめです。今週なに投資の勉強を始めれば、豊かな未来を手に入れられるかもしれません。
＜仕事運＞
周囲から助けられる仕事運にあります。特に、年長者が仕事を手伝ってくれたり、成功のための秘訣を伝授してくれたりしそうです。ですので、今週は積極的に年上の人との交流を持つのが◎。相手の言葉に黙って耳を傾ければ、たくさんの学びがあるかもしれません。また、この時期は、一か八かの賭けに出るようなことはせず、慎重に物事を進めるのがよいときです。リスクのあるビジネスの話は受けず、断るようにしましょう。
ラッキー食材▶豚肉
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
占い＝cocoloni占い館