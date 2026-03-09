NEC「LAVIE A23」が首位に！ デスクトップPC人気ランキングTOP10 2026/3/9
「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE A23
A2355/JAB（NEC）
2位 Mac mini Apple M4
MU9D3J/A（アップル）
3位 ASUS V400 AiO (V440VAK)
V440VAK-WPC125W（ASUS）
4位 HP All-in-One 24-cr2000
BD5A6PA-AAAB（HP）
5位 LAVIE A23
A2355/LAB（NEC）
6位 LAVIE A27
A2795/JAB（NEC）
7位 Mac mini Apple M4
MCYT4J/A（アップル）
8位 MAG Infinite E1
MAG Infinite E1 14NVL5-243JP（MSI）
9位 iMac Apple M4 シルバー
MWUC3J/A（アップル）
10位 MINISFORUM NAB5R
NAB5R-16/512-W11Pro(13500H)（MINISFORUM）
10位 Mac mini Apple M4
MU9E3J/A（アップル）
10位 LAVIE A27
A2795/LAB（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE A23
A2355/JAB（NEC）
2位 Mac mini Apple M4
MU9D3J/A（アップル）
3位 ASUS V400 AiO (V440VAK)
V440VAK-WPC125W（ASUS）
4位 HP All-in-One 24-cr2000
5位 LAVIE A23
A2355/LAB（NEC）
6位 LAVIE A27
A2795/JAB（NEC）
7位 Mac mini Apple M4
MCYT4J/A（アップル）
8位 MAG Infinite E1
MAG Infinite E1 14NVL5-243JP（MSI）
9位 iMac Apple M4 シルバー
MWUC3J/A（アップル）
10位 MINISFORUM NAB5R
NAB5R-16/512-W11Pro(13500H)（MINISFORUM）
10位 Mac mini Apple M4
MU9E3J/A（アップル）
10位 LAVIE A27
A2795/LAB（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。