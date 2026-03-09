LAVIE A23

写真拡大

　「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　LAVIE A23

A2355/JAB（NEC）

2位　Mac mini Apple M4

MU9D3J/A（アップル）

3位　ASUS V400 AiO (V440VAK)

V440VAK-WPC125W（ASUS）

4位　HP All-in-One 24-cr2000

BD5A6PA-AAAB（HP）

5位　LAVIE A23

A2355/LAB（NEC）

6位　LAVIE A27

A2795/JAB（NEC）

7位　Mac mini Apple M4

MCYT4J/A（アップル）

8位　MAG Infinite E1

MAG Infinite E1 14NVL5-243JP（MSI）

9位　iMac Apple M4 シルバー

MWUC3J/A（アップル）

10位　MINISFORUM NAB5R

NAB5R-16/512-W11Pro(13500H)（MINISFORUM）

10位　Mac mini Apple M4

MU9E3J/A（アップル）

10位　LAVIE A27

A2795/LAB（NEC）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。