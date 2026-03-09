おろしたての日記帳にハプニングが……！ 落ち込むコアラが笑顔になれたひらめきとは？【コアラ絵日記4 #1】
ゆあみさんが描く、SNSで大人気の漫画『コアラ絵日記』シリーズ第4段！ 失敗して落ち込んだり、上手にできた自分に喜んだり……。言葉なしで綴られるコアラの日常は、優しくて、温かくて、何気ない毎日が愛おしくなるエピソードがたくさん。
コアラと友人たちの日々を描く『コアラ絵日記4』（KADOKAWA）をお届けします。本編とあわせてお楽しみください！
お気に入りの日記帳を買ったコアラさん。家に帰ってさっそく書こうとしたところ、表紙にインクをこぼしてしまいます。でも、心を落ち着かせて考えれば大丈夫……！ イラストを描き足して、すてきな表紙が出来上がりました。これからこの日記帳に、どんな日々を綴っていくのでしょうか。
次回のお話もお楽しみに！
（漫画：『コアラ絵日記4』ゆあみ著（KADOKAWA）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部）
ゆあみ『コアラ絵日記4』（KADOKAWA）
星降るあたたかな夜がすべての人に訪れますように―
SNSで大人気 「コアラ絵日記」書籍化第４弾
言葉なしで綴られる静かなコアラの日常が共感を呼んでいます。
描き下ろしもたっぷり収録！
コアラと友人たちのあたたかな日常が描かれます。