おろしたての日記帳にハプニングが……！　落ち込むコアラが笑顔になれたひらめきとは？【コアラ絵日記4 #1】

ゆあみさんが描く、SNSで大人気の漫画『コアラ絵日記』シリーズ第4段！ 失敗して落ち込んだり、上手にできた自分に喜んだり……。言葉なしで綴られるコアラの日常は、優しくて、温かくて、何気ない毎日が愛おしくなるエピソードがたくさん。

コアラと友人たちの日々を描く『コアラ絵日記4』（KADOKAWA）をお届けします。本編とあわせてお楽しみください！

お気に入りの日記帳を買ったコアラさん。家に帰ってさっそく書こうとしたところ、表紙にインクをこぼしてしまいます。でも、心を落ち着かせて考えれば大丈夫……！ イラストを描き足して、すてきな表紙が出来上がりました。これからこの日記帳に、どんな日々を綴っていくのでしょうか。

ゆあみ『コアラ絵日記4』（KADOKAWA）

星降るあたたかな夜がすべての人に訪れますように―

SNSで大人気 「コアラ絵日記」書籍化第４弾

言葉なしで綴られる静かなコアラの日常が共感を呼んでいます。

描き下ろしもたっぷり収録！

コアラと友人たちのあたたかな日常が描かれます。