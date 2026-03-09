「３月の代表戦に呼んでくれ！」独強豪から鮮烈弾！24歳MFに日本代表招集待望論！「南野の代役としては完璧」「正直、一番熱い」
現地３月７日に開催されたブンデスリーガの第25節で、鈴木唯人が所属するフライブルクは、強豪レバークーゼンとホームで対戦。３−３のドローに終わった。
好調の鈴木は、この試合でも躍動。１−１で迎えた43分には、自ら起点となったカウンター攻撃で、自陣から長い距離を走ってゴール前へ走り込むと、右サイドからのクロスをダイレクトシュート。正確なフィニッシュで、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
この得点以外にも、輝きを放った24歳の日本代表MFについて、インターネット上では、日本代表入りを期待する声が多数上がった。
「３月の代表戦に呼んでくれ！」
「南野拓実の代役としては完璧すぎる」
「３月イングランド来るかね？」
「まじで代表でフィットしてほしい」
「代表招集待ったなし」
「南野がいない今、鈴木唯人をシャドーで試してみようや」
「３月の代表復帰は確実でそこでどれだけフィットするかの問題」
「正直今の日本代表で一番熱いのは鈴木唯人だと思うわ」
南野拓実や久保建英らシャドー候補が怪我で離脱しているなか、昨年９月以来となる森保ジャパン復帰の可能性は低くなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】自ら起点→圧巻フィニッシュ！鈴木唯人の鮮烈ダイレクト弾
