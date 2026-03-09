白石麻衣が自身のInstagramを更新し、東京ディズニーランドで休日を満喫するミニVlogを公開した。

【動画】プルートとタッチ、初のカヌー探検などディズニーを楽しむ白石麻衣

■白石麻衣とディズニーデート気分を味わえる至福Vlog

白石は、ピンクのハートマークと共に、ハッシュタグ「#ミニファン」「#パルパルーザ」を添えて、ミニVlogを公開。動画には、3月2日まで開催されていた東京ディズニーランドのスペシャルイベント『ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”』を全力で楽しむ白石の姿が収められている。

動画は、黒の耳付き帽子と黒いコートに身を包んだ白石がエントランスに向かうシーンからスタート。『ミニーのファンダーランド』を象徴するドット柄のピンクの大きなリボンのオブジェやミニーのぬいぐるみなど、パーク内はまさにミニー一色のファンタジー空間が広がる。続けて陽気なプルートとハイタッチを交わす姿からは、白石自身が心から楽しんでいる様子が伝わってくる。さらに、パルパルーザ仕様のピンクのミニーの耳付きキャップにサングラスを合わせ、チュロスを手にする姿を披露。その後、『ビーバーブラザーズのカヌー探険』で初めてのカヌー探検に挑戦。乗り込む前からパドルを手に予行練習をする姿も見られたが、アライグマのミーコに見送られた後は「大変良くできました。」のハンコと共に得意げな表情を浮かべる白石が登場する。

その後、マイクに誘われるように『モンスターズ・インク“ライド＆ゴーシーク！”』を楽しむ白石。カメラに向けてギャルピースを繰り出す姿も。そして、ミニーのぬいぐるみと一緒にベンチでリラックスした瞬間や撮ったチェキ、ピンクのハート型サングラスをかけ、顔にハートを密着させて幸せそうな表情も見せた。

SNSには「陽気なまいやん最高すぎる」「ミニーまいやん可愛い」「ピンクも似合う」「めっちゃかわいい」とファンからの歓喜の声が続々と集まっている。

