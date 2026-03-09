　9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比3610円安の5万1990円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万1740.46円に対しては249.54円高。出来高は5万969枚となっている。

　TOPIX先物期近は3523ポイントと前日比192.5ポイント安、現物終値比14.28ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51990　　　　 -3610　　　 50969
日経225mini 　　　　　　 51995　　　　 -3600　　　735441
TOPIX先物 　　　　　　　　3523　　　　-192.5　　　 65349
JPX日経400先物　　　　　 31895　　　　 -1745　　　　5044
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　 -38　　　　8110
東証REIT指数先物　　　　1956.5　　　　　 -16　　　　　77

株探ニュース