日経225先物：9日正午＝3610円安、5万1990円
9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比3610円安の5万1990円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万1740.46円に対しては249.54円高。出来高は5万969枚となっている。
TOPIX先物期近は3523ポイントと前日比192.5ポイント安、現物終値比14.28ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51990 -3610 50969
日経225mini 51995 -3600 735441
TOPIX先物 3523 -192.5 65349
JPX日経400先物 31895 -1745 5044
グロース指数先物 723 -38 8110
東証REIT指数先物 1956.5 -16 77
株探ニュース
